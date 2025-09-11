ЦБ РФ может понизить ставку на 2 п.п. в пятницу - "БКС МИ"

ЦБ РФ может понизить ставку на 2 п.п. до 16% годовых в пятницу, 12 сентября, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

"Проинфляционные факторы в среднесрочной перспективе преобладают над дезинфляционными, - отмечает аналитик в комментарии. - На этом фоне мы допускаем, что темп снижения ключевой ставки замедлится, или ЦБ возьмет паузу в цикле снижения. Наш базовый сценарий предполагает снижение ставки на 2 процентных пункта (п.п.) на ближайшем заседании и далее по 1 п.п. до 14% в конце года".

Логика снижения ставки сразу на 2 п.п. построена на трех аргументах:

- существенное замедление инфляции и экономического роста по итогам июля-августа;

- обнуление бюджетного импульса во II полугодии;

- рост стоимости риска для портфеля корпоративных кредитов.

"Наш сценарий предполагает постепенное восстановление кредитования и снижение курса рубля до 90 руб./$1 во II полугодии, - указывает Федоров. - На наш взгляд, нормализация жесткости денежно-кредитной политик (ДКП) до около 10% в реальном выражении к концу года заставит ЦБ взять паузу или существенно замедлить темпы снижения ставки в конце текущего - начале следующего года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.