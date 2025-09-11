S&P 500, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 6460-6610п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6460-6610 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при среднем уровне волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.

"С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - отмечает эксперт. - Однако доля акций, участвующих в ралли, за последние несколько дней снизилась. Выше 20-дневной скользящей средней сейчас торгуется лишь 43% компаний против 58% неделей ранее. Впрочем, восходящее движение в рамках равноудаленного канала способно продолжиться при расширении ралли. Следующей целью для S&P 500 выступает уровень 6600 пунктов. Индикатор RSI пока не достиг зоны перекупленности, но демонстрирует "медвежью" дивергенцию, что говорит о вероятном замедлении импульса и растущей целесообразности открытия хедж-позиций. Локальным уровнем поддержки для индекса широкого рынка выступает отметка 6440 пунктов".

