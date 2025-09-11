Вероятно снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. в пятницу - банк "Санкт-Петербург"

Снижение ставки ЦБ РФ может составить 200 б.п. на заседании в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Вышедший в среду сентябрьский мониторинг предприятий ЦБ РФ указал на снижение ценовых ожиданий на 0,2 п. до 18,0 п. (минимума с июня 2023), а также на уход индикатора бизнес-климата с 2,0 до 1,8 пункта, отмечают эксперты в обзоре.

"Фактические оценки текущей ситуации бизнесом оказались наихудшими с ноября 2022, но составляющая по ожиданиям выросла до максимума с мая, - указывают аналитики. - Вчерашняя ценовая статистика также была смешанной: с одной стороны, цены за неделю выросли сразу на 0,10% н/н после снижения на 0,08% н/н ранее, а с другой стороны полные месячные данные за август свидетельствовали о снижении цен сразу на 0,40% м/м по сравнению с около -0,24% м/м, по недельным цифрам".

По оценкам Минэкономразвития, аннуализированная инфляция с поправкой на сезонность в августе составила лишь 1,9%.

На взгляд аналитиков банка "Санкт-Петербург", в целом вводные по месячной инфляции и ВВП все еще располагают к снижению ключевой ставки ЦБ на 200 б.п. Тем не менее, активное закладывание экономическими агентами перспектив резкого смягчения ДКП (ослабление рубля является следствием этого процесса) напоминает экспертам ситуацию 2024 года, что, нпо их мнению, может побудить ЦБ к более осторожным шагам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.