"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Luxshare Precision Industry с целевой ценой CNY47,0 на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 33% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Мы придерживаемся позитивного взгляда на акции Luxshare Precision Industry, - отмечает эксперт. - Из-за высокой зависимости бизнеса от американских клиентов, в частности Apple, бумаги компании отреагировали на введение "зеркальных" пошлин США в апреле 2025 года более существенно, чем остальной китайский рынок. Тем не менее деэскалация торгового конфликта между США и КНР и снижение взаимных пошлин открывают потенциал для переоценки акций Luxshare и восстановления их до прежних уровней".

Luxshare Precision Industry - китайская компания, специализирующаяся на производстве электронных компонентов, кабельных сборок, соединителей и систем для потребительской электроники, телекоммуникаций и автомобильной промышленности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.