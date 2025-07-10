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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может предпринять попытку коррекционного роста в четверг - ПСБ
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10 июля 2025 года 09:44
Индекс Мосбиржи может предпринять попытку коррекционного роста в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи может предпринять попытку коррекционного роста на торгах в четверг, целевой диапазон составляет 2680-2760 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем на старте сессии попыток рынка удержать позиции выше поддержки на уровне 2700 пунктов. В отсутствие дополнительного негатива по геополитике во второй половин дня спекулятивно настроенные участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по коротким позициям, что может способствовать попыткам рынка начать коррекционное восстановление. В сложившихся обстоятельствах целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на день видится коридор 2680-2760 пунктов", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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