Индекс Мосбиржи может предпринять попытку коррекционного роста в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может предпринять попытку коррекционного роста на торгах в четверг, целевой диапазон составляет 2680-2760 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем на старте сессии попыток рынка удержать позиции выше поддержки на уровне 2700 пунктов. В отсутствие дополнительного негатива по геополитике во второй половин дня спекулятивно настроенные участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по коротким позициям, что может способствовать попыткам рынка начать коррекционное восстановление. В сложившихся обстоятельствах целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на день видится коридор 2680-2760 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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