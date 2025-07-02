"Финам" повысил прогнозную цену акций Oracle до $224

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. со $165,32 до $224 за штуку на горизонте года, присвоив им при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Бумаги за последний год в разы обогнали американские фондовые бенчмарки в доходности. В последнем отчете компания превзошла все ожидания аналитиков, повысила прогноз результатов на 2026 финансовый год и долгосрочный прогноз на 2029 финансовый год. В то же время Oracle повысила и прогноз по капитальным затратам, что существенно повлияет на свободный денежный поток и может привести к росту долговой нагрузки, - пишет эксперт. - А это весьма критично, поскольку она у эмитента и так очень высокая относительно сектора. С учетом вышесказанного мы считаем, что большинство драйверов роста уже в цене, поэтому текущие уровни не являются привлекательными для покупок. При оценке стоимости опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA и EV/S компаний-аналогов".

Oracle Corp. - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

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