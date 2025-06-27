Умеренно консервативные настроения будут преобладать на рынке акций РФ в пятницу - ПСБ

Умеренно консервативные настроения, вероятно, будут преобладать на российском рынке акций в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Учитывая фактор пятницы и отсутствие сильных поводов для наращивания позиций на выходные, ждем сохранения консервативных настроений на рынке. Но и сильных поводов для продаж не видим, рассчитываем, что диапазон 2750-2820 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность", - пишет эксперт в комментарии.

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