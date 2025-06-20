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20 июня 2025 года 13:59
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Sempra Energy
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $76,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 2,8%, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Эмитент представил хороший отчет за первый квартал 2025 года, что поддержало его акции, которые заметно подешевели в начале года на фоне неблагоприятных решений регуляторов Калифорнии по тарифам. В настоящее время потенциал роста акций коммунального холдинга выглядит ограниченным, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на их перспективы, - пишет эксперт. - Среди ключевых рисков выделяем регуляторную неопределенность, возможные задержки в реализации проектов Sempra Infrastructure и природные катастрофы". Дивиденды Sempra в течение следующих двенадцати месяцев, по мнению Смирнова, могут составить около $2,62, что соответствует дивидендной доходности на уровне 3,5%. Sempra Energy - диверсифицированный коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Калифорния и Техас. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SEMPRA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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