Сильных триггеров для роста индекса Мосбиржи не видно - ПСБ

Сильных триггеров для роста индекса Мосбиржи в настоящее время не видно, целевой диапазон торгов на пятницу по индексу Мосбиржи составляет 2750-2820 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Учитывая насыщенный день на ПМЭФ-2025 и возобновление после выходного дня торгов на рынке США, волатильность на нашем рынке акций может повыситься, - пишет эксперт в комментарии. - Целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 2750-2820 пунктов, допускаем откат индекса к его нижней границе в конце сессии в случае ухудшения ситуации на рынке нефти. По-прежнему считаем, что текущий баланс рыночных рисков смещен в сторону снижения".

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