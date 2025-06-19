"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью на уровне $178,2 за штуку и потенциалом роста 41,7%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Тема тарифов, объявленных Трампом, а также потенциальные ограничения в плане ценообразования на рынке лекарственных препаратов спровоцировали просадку биотеха в апреле, - напоминает эксперт. - С тех пор ситуация вошла в нормальное русло, многие игроки отрасли прояснили потенциальное влияние трамповских мер на свои финансовые результаты в этом году, часть игроков предприняли усилия по созданию производственных мощностей в США, чтобы избежать негативного эффекта тарифов".

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах.

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