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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares Biotechnology ETF
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19 июня 2025 года 18:28
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares Biotechnology ETF
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью на уровне $178,2 за штуку и потенциалом роста 41,7%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Тема тарифов, объявленных Трампом, а также потенциальные ограничения в плане ценообразования на рынке лекарственных препаратов спровоцировали просадку биотеха в апреле, - напоминает эксперт. - С тех пор ситуация вошла в нормальное русло, многие игроки отрасли прояснили потенциальное влияние трамповских мер на свои финансовые результаты в этом году, часть игроков предприняли усилия по созданию производственных мощностей в США, чтобы избежать негативного эффекта тарифов". iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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