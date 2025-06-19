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19 июня 2025 года 17:05

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям AMD с прогнозной ценой $134,7

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с прогнозной стоимостью $134,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Благодаря устойчивому спросу на чипы для дата-центров AMD уверенно начала 2025 год, продемонстрировав сильные финансовые результаты и представив оптимистичный прогноз на II квартал. К июню котировки акций эмитента частично восстановились после снижения в начале 2025 года, однако, по нашим оценкам, потенциал дальнейшего роста остается ограниченным, - пишет эксперт. - Ключевыми рисками остаются регуляторные ограничения на поставки чипов в Китай со стороны США, а также растущая конкуренция в отрасли микроэлектроники".

Advanced Micro Devices - крупный американский производитель микроэлектроники, специализирующийся на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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