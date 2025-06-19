Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" - 475 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" составляет 475 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Бумаги банка дорожают как на фоне открывшегося Петербургского международного экономического форума, так и по итогам публикации весьма сильного отчета за январь-май 2025 года по РСБУ, констатирует эксперт инвестиционной компании.

Несмотря на вызов в виде высоких процентных ставок и последовавшего за ним снижения спроса на кредитование у населения и бизнеса, банк с воздействием этих негативных внешних факторов по итогам 2025 года успешно справился, отмечает Мильчакова.

"Снижение выдач ипотечных кредитов в целом по России в мае 2025 года на 60% в годовом выражении практически, как видим, на операционные результаты эмитента за май и пять месяцев 2025 года не повлияли, - указывает она в комментарии. - Напомним, что дивидендная политика банка предполагает направление на дивиденды от 20 до 50% чистой прибыли по МСФО. Рост чистой прибыли кредитной организации за пять месяцев 2025 года по РСБУ позволяет ее акционерам надеяться на дивиденды".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.