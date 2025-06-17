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17 июня 2025 года 09:46

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и обострения напряженности на Ближнем Востоке, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп не будет подписывать заявление G7 по ситуации с Израилем и Ираном, в котором страны "семерки" призывают обе стороны защищать мирных граждан, сообщил в понедельник телеканал CBS News со ссылкой на источники. "Журналисты получили доступ к черновому варианту заявления G7 по Ирану. Трамп не собирается подписывать этот документ", - пишет издание со ссылкой на американского чиновника. Источники сообщили CBS News, что президент США намерен продолжить работу над тем, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

По данным издания, в черновом варианте заявления речь идет о мониторинге ядерной программы Ирана, призыве к Ирану и Израилю защищать мирных граждан и подтверждении приверженности миру.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

США не присоединятся к Израилю для нанесения ударов по Ирану, сообщила корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс в социальных сетях, ссылаясь на официальных представителей администрации. "По словам американских официальных лиц, несмотря на сообщения о том, что президент Трамп попросил СНБ и оперативный центр быть готовыми к проведению совещания, США не присоединяются к Израилю в его наступательной военной операции", - говорится в сообщении.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник. Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран четвертый день обмениваются ракетными ударами. При этом аналитики отмечают некоторое снижение опасений, что конфликт разрастется и в него окажутся вовлечены другие страны.

Как сообщили СМИ, власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе с Вашингтоном. При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

Вместе с тем рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах во вторник, инвесторы оценивают итоги заседания Банка Японии и другие новости. Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%. Давление на котировки оказывает проект заявления лидеров стран G7, давших понять о намерении укрепить цепочки поставок критически важного минерального сырья в ответ на меры экспортного контроля со стороны Пекина, пишет Trading Economics. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,3%. Значение японского Nikkei 225 растет на 0,5%. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 16-17 июня. Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов.

В свою очередь цены на нефть растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 0,3%, до $73,45 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на 1,35%, до $73,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,29%, до $71,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 1,66%, до $71,77 за баррель.

Нефть подешевела в понедельник на сообщениях СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе с Вашингтоном. При этом президент США поручил членам своей команды попытаться в ближайшее время встретиться с чиновниками из Ирана, сообщил телеканал CNN. По данным телеканала, Трамп признал, что контакты с иранцами через посредников имели место в понедельник. Тем временем Трамп в соцсети Truth Social призвал людей покинуть Тегеран, что поддерживает нефтяные котировки во вторник.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла относительно предыдущего торгового дня и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,861 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,884 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июня снизился на 0,06% и составил 114,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (14-16 июня) прибавил 0,04%, поднявшись до 1090,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (-1,56%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,49%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,73%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,65%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-03R" (+2,6%), "ГТЛК-001Р-07" (+0,58%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Рольф" завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-08 объемом 1,5 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка составит 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 28,71% годовых.

АО "Универсальная лизинговая компания" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 24,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 27,45% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок прошел 16 июня. Техразмещение запланировано на 19 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

СФО "СБ Секьюритизация" с 10:00 мск 16 июня до 15:00 мск 27 июня проводит сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 16 млрд рублей. Оригинатор размещения - Сбербанк (MOEX: SBER), портфель секьюритизации - необеспеченные потребительские кредиты, предоставленные физлицам. Ориентир ставки 1-го купона - около 20,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 22,25% годовых. Длительность 1-го купона составит 57 дней, остальные купоны - ежемесячные. Дата погашения займа - 26 мая 2034 года (срок обращения - около 9 лет) с амортизацией. Прогнозируемая дата полного погашения - 28 февраля 2028 года. Техразмещение бондов класса "А", а также класса "Б" объемом до 4 млрд рублей запланировано на 30 июня. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является Сбербанк.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) 23 июня с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 7-летних "зеленых" облигаций серии 01 объемом 4 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-24-го купонов - 23% годовых, 25-48-го купонов - 20% годовых, 49-72-го купонов - 17% годовых, 73-84-го купонов - 15% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению в размере 23,42% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 24-го, 48-го, 72-го и 84-го купонов. Дюрация составит около 2,8 года. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 24 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-П18 объемом 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 27,45% годовых. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" планирует 24 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-05 с офертой через 2 года объемом не менее 500 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не более 25,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 28,39% годовых. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Новые технологии" 27 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки 1-го купона не выше 22,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,98% годовых. Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - Авто финанс банк (ранее РН банк) - установил ставку 5-го купона бондов серии БО-001P-12 на уровне 22,2% годовых, ставку 4-го купона облигаций серии БО-001Р-13 - на уровне 22,3% годовых. Банк разместил выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-12 объемом 10 млрд рублей в июне 2024 года по ставке 18,2% годовых. Ставки 2-12 квартальных купонов рассчитываются как сумма значения ключевой ставки и спреда 2,2% годовых. Выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-13 объемом 10 млрд рублей размещен в сентябре 2024 года по ставке 21,3% годовых. Ставки 2-12 квартальных купонов рассчитываются как сумма значения ключевой ставки и спреда 2,3% годовых.

ООО "Омега" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 24% годовых. Компания завершила размещение дебютных бондов со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 600 млн рублей в январе 2025 года, реализовав 78,37% эмиссии на 470,2 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 4% годовых. Ставка 1-го купона составила 20% годовых, 2-го - 22% годовых, 3-4 купонов - 23% годовых, 5-11 купонов - 25% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 29% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны квартальные.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" сообщает о приостановке выплат по всем выпускам облигаций в обращении, включая купонные выплаты. По словам генерального директора и владельца ТК "Нафтатранс плюс" Игоря Головни, общество продолжает вести хозяйственную деятельность, однако не может гарантировать осуществление планового частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в установленный срок. Выплата очередной части амортизации в размере 41,65 млн рублей запланирована на 25 июня, далее такие выплаты осуществляются ежемесячно вплоть до погашения в феврале 2026 года. "Купонные платежи по выпускам, находящимся в обращении, также перестанут выплачиваться", - добавил генеральный директор эмитента. В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций на 1,225 млрд рублей, по которым эмитент обязан осуществлять купонные выплаты. В понедельник, 16 июня, "Нафтатранс плюс" должна была выплатить 6-й купон по облигациям серии БО-06 в размере 6,165 млн рублей. По словам Головни, общество прорабатывает все варианты выхода из сложившейся ситуации, рассматривая в том числе, возможность реструктуризации всего кредитного портфеля, и планирует провести переговоры со всеми имеющимися кредиторами. С этой целью в течение 2-3 месяцев будет разработан и опубликован антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании, заявил он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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