"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям NiSource с прогнозной стоимостью $46,3 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Акции NiSource отличаются сочетанием стабильной и привлекательной дивидендной политики с относительно высоким потенциалом роста чистой прибыли в ближайшие годы, - пишет эксперт. - Компания выигрывает от благоприятной регуляторной среды в штатах присутствия, что позволяет ей успешно реализовывать инвестиционную программу и за счет повышения тарифов улучшать финансовые показатели. Мы позитивно оцениваем перспективы NiSource и вновь повышаем целевую цену ее акций".

NiSource - американский коммунальный холдинг, поставляющий газ и электроэнергию 3,7 млн потребителям в 6 штатах - Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Мэриленд и Индиана.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.