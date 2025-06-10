"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") с целевой ценой 3,44 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

МГКЛ опубликовал предварительные операционные результаты за первые пять месяцев 2025 года:

- Выручка выросла в 2,6 раза год к году и составила 6,9 млрд рублей.

- Товарный портфель вырос в 1,5 раза, до 2,1 млрд рублей.

- Клиентская база выросла на 16%, до 96 тыс. клиентов.

"МГКЛ продолжает уверенно наращивать свои операционные показатели, показывая значительный рост выручки, - пишут эксперты. - За первые пять месяцев 2025 года доходы уже приблизились к отметке в 7 млрд рублей, что превосходит итоговые 6,5 млрд рублей за 10 месяцев предыдущего года. Такой результат свидетельствует о высоком темпе развития и успешной реализации стратегии".

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