"Финам" сохраняет рейтинг акций American Electric Power на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций American Electric Power с прогнозной стоимостью $102,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 8,3%, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Благодаря выгодному географическому положению своих филиалов AEP является одним из основных бенефициаров роста энергопотребления в США, обусловленного расширением мощностей дата-центров и вводом в эксплуатацию новых промышленных объектов, - отмечает эксперт. - Однако, на наш взгляд, текущая стоимость акций компании уже отражает эти факторы и не предполагает существенного потенциала роста".

American Electric Power (AEP) - американский электроэнергетический холдинг, обслуживающий 5,6 млн потребителей в 11 штатах на юге и северо-востоке США.

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