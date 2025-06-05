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05 июня 2025 года 09:54
Вероятно сдержанное ослабление рубля к юаню в четверг - ПСБ
Вероятно сдержанное ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Значимых триггеров (ни новостных, ни фундаментальных) для направленного движения валютных курсов в четверг не видим, однако слабость нефти настраивает на сохранение тенденции к сдержанному ослаблению рубля с возвратом юаня перед пятничным заседанием Банка России в верхнюю часть нашего целевого диапазона на эту неделю - 10,8-11,3 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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