Вероятно сдержанное ослабление рубля к юаню в четверг - ПСБ

Вероятно сдержанное ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Значимых триггеров (ни новостных, ни фундаментальных) для направленного движения валютных курсов в четверг не видим, однако слабость нефти настраивает на сохранение тенденции к сдержанному ослаблению рубля с возвратом юаня перед пятничным заседанием Банка России в верхнюю часть нашего целевого диапазона на эту неделю - 10,8-11,3 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

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