S&P; 500, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 5850-6010п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5850-6010 пунктов, прогнозируется высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"S&P 500 консолидируется в рамках восходящего тренда. Значимых изменений на графике накануне не произошло. Пробой важного сопротивления в районе 5970 пунктов остается главной целью покупателей. Индикатор RSI подтверждает наличие потенциала для продолжения восходящего движения, - указывает эксперт. - Общая картина по индексу широкого рынка остается умеренно позитивной. Считаем текущую консолидацию подходящим периодом для покупок, пока S&P 500 находится выше 200-дневной скользящей средней".

Ключевым макроэкономическим релизом вторника, отмечает Байтерек, станет публикация апрельских данных числа открытых вакансий JOLTS

Кроме того, обращает внимание аналитик инвесткоампнаии, выйдут данные объемов заявок на товары длительного пользования и производственных заказов, которые позволят дать более точную оценку промышленного спроса и инвестиционной активности при текущем внешнеторговом курсе США.

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