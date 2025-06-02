"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив "префов" Транснефти

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной ценой 1700 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 31% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Транснефть" опубликовала отчетность за I квартал 2025 года по МСФО:

- Выручка снизилась на 2% до 362 млрд руб., что близко к оценке рынка.

- EBITDA практически не изменилась за год и составила 159 млрд руб. - также на уровне консенсуса.

- Чистая прибыль снизилась на 13% до 80 млрд руб. из-за ставки налога на прибыль в 40%, которая действует для компании с 2025 года.

По расчетам аналитиков инвесткомпании, скорректированная чистая прибыль "Транснефти" составила 85 млрд руб. Следовательно, вклад квартала в размер потенциальных дивидендов мы оцениваем в 50 руб. на акцию.

Эксперты "БКС МИ" Кирилл Бахтин и Булат Мударисов ожидают в ближайшие торговые дни позитивной реакции рынка на прибыль выше ожиданий. Потенциальный вклад I квартала в дивиденды за 2025 года - 50 руб. на акцию. Это, по их оценке, подразумевает доходность 4%.

"Однако исторически, при прочих равных, результаты компании во II половине года более умеренные, что мы связываем с ростом операционных издержек в течение года, - уточняют Бахтин и Мударисов. - Мы также ждем публикации рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2024 год. Рынок закладывает 188 руб. на акцию с доходностью 15%, наша оценка - 190 руб. на бумагу. Мы сохраняем "позитивный" взгляд на привилегированные акции "Транснефти". EBITDA и прибыль компании не зависят от цены нефти, а корреляция есть с объемами добычи, которые растут и будут в 2025-2026 гг расти в рамках сделки ОПЕК+".

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