Нефтяным ценам по-прежнему не хватает значимых драйверов для развития подъема - "Велес Капитал"

Нефтяным котировкам по-прежнему не хватает значимых фундаментальных драйверов для развития подъема, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ОПЕК+ на заседании в конце мая готовится одобрить увеличение добычи еще как минимум на 411 тыс. баррелей/день в июле, организация сохраняет курс на наращивание производства, при этом мировая торговая и экономическая неопределенность пока не позволяют ожидать значительного увеличения спроса на нефть в текущем году, отмечает эксперт в комментарии.

"Бычьими" драйверами по нефти, впрочем, по мнению Кожуховой, могут выступать вспышки геополитической напряженности, ввод новых энергетических санкций против РФ или заключение торговых договоренностей США и Китая.

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