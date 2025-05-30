Рынок акций РФ в конце мая умеренно подрос в ожидании второго раунда переговоров РФ-Украина

Рынок акций РФ в последнюю неделю мая умеренно подрос в рамках коррекции на фоне надежд на геополитический позитив на анонсированном втором раунде переговоров РФ-Украина в Стамбуле, а также заявлении президента США Дональда Трампа о нежелании вводить антироссийские санкции в целях содействия переговорному процессу. Сдерживающим фактором выступила просевшая в конце недели нефть. Индекс МосБиржи в начале недели локально падал ниже 2700 пунктов, в четверг поднимался к 2840 пунктам, а завершил неделю в районе 2830 пунктов.

В период с 26 по 30 мая индекс МосБиржи вырос на 2,1% и составил 2828,83 пункта, индекс РТС прибавил 3,5% и достиг 1133,52 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent подешевел на 1,4%, до $63,85 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 1,09 рубля, до 78,62 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения из-за сохраняющихся сомнений в скором завершении процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, опасений новых антироссийских санкций США, а также на фоне слабости нефти (фьючерс на Brent вновь ушел ниже $65 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов (минимум с 9 апреля), лидировали в снижении акции "Газпрома" (-4,7%), "ВК" (-4,4%), ОК "Русал" (-3,8%), ПАО "Полюс" (-3,7%).

Совет директоров "Газпром нефти" (-1%, до 507,95 рубля) рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 27,21 рубля на акцию с закрытием реестра 8 июля. Консенсус-прогноз аналитиков инвесткомпаний и банков, собранный "Интерфаксом", предполагал финальные дивиденды в размере 25,69 рубля на акцию.

Упали акции "Совкомфлота" (-5,3%), отыгрывая отчет за первый квартал 2025 года, показавший убыток в $393 млн (в конце мая совет директоров также рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год). Подешевели бумаги "КАМАЗа" (-4,9%) и ПАО "Сегежа Групп" (-2,6%) после рекомендаций советов директоров компаний не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Выросли привилегированные акции ПАО "Светофор Групп" (+7,9%, до 21,95 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,1 руб. на обыкновенную акцию и 4,22 руб. - на привилегированную (отсечка реестра под выплаты - 8 июля).

Президент США в ходе выступления перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России, поскольку ему не нравится поведение президента России Владимира Путина, сообщило издание New York Times.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Москва пока не передала Киеву свой проект меморандума по украинскому урегулированию, работа над этим серьезным документом продолжается. Также Песков отметил, что возможное решение европейских стран снять ограничения на дальность поставляемых Украине вооружений идет вразрез с устремлениями Москвы на выход к политическому урегулированию украинского конфликта.

Тем временем в Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть (с $60 до $45 за баррель) в рамках следующего пакета санкций против РФ, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В воскресенье Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ожидает объявления торговых сделок Штатов с другими странами до окончания 90-дневной приостановки действия представленных 2 апреля американских зеркальных пошлин.

Во вторник рынок акций скорректировался вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками на фоне локальной перепроданности в условиях сомнений в скором урегулировании украинского конфликта и опасений введения США новых антироссийских санкций; сдерживающим для покупателей фактором выступила слабая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 2735 пунктов после 5-дневного снижения; лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+7%), "ВК" (+6,3%) и "Эн+ груп" (+5,2%).

Совет директоров ПАО АФК "Система" (+2,7%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal, что "президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров". Республиканец США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Сенат США ждет предложения Москвы для прекращения огня на Украине, чтобы решить, следует ли вводить санкции в отношении России.

Нефть подешевела из-за опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+ (восемь стран альянса ОПЕК+ обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле).

В среду рынок акций РФ вырос вторые торги подряд в рамках коррекции после падения с середины прошлой недели, поддержку покупателям оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) и ожидания нового раунда переговоров РФ-Украина. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+4,1%), АФК "Система" (+4%), "Группы компаний ПИК" (+3,8%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в рамках мирного урегулирования на Украине у России есть свои национальные интересы - и они для РФ превыше всего. Так он ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать заявление Трампа о том, что "Путин играет с огнем". Песков также сообщил, что Стамбул по-прежнему рассматривается в качестве площадки для продолжения переговоров России и Украины.

Нефть выросла на сообщениях СМИ, что США запретили компании Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента США Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

Рост рынка акций РФ в четверг на ожиданиях второго раунда переговоров РФ-Украина, а также заявлениях президента США Трампа о нежелании вводить новые антироссийские санкции, сдерживался коррекцией нефти вниз (фьючерс на Brent откатился к $64 за баррель с достигнутого днем локального максимума в $66 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился чуть выше 2800 пунктов, растеряв часть дневного роста из-за укрепления рубля (днем индекс поднимался к 2840 пунктам); локомотивом подъема выступили акции "АЛРОСА" (+1,9%), "Норникеля" (+1,9%). Курс доллара от ЦБ РФ упал до 78,5 руб. (-1,11 рубля).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил накануне вечером, что Россия готова представить украинским переговорщикам меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Президент США Трамп заявил в среду, что пока не вводит санкции в отношении России, так как эти меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине.

Тем временем вышедшие в среду вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России. Так, с 20 по 26 мая 2025 года она составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. Из данных за 26 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,9% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля).

ЦБ РФ перед заседанием совета директоров 6 июня рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

Введенные Трампом глобальные пошлины были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом в Нью-Йорке, сообщили американские СМИ. Ожидается, что Белый дом будет обжаловать это решение.

На нефтяном рынке вечером цены растеряли весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов на новостях о незаконности введенных Трампом импортных пошлин. Давление на котировки оказали вернувшиеся ожидания увеличения предложения из-за ускоренного наращивания производства со стороны ОПЕК+. Встреча министров восьми стран альянса, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн б/с, состоится 31 мая. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с, в июле.

В пятницу рынок акций РФ сохранил умеренно оптимистичный настрой в ожидании геополитических новостей со второго раунда переговоров РФ-Украина по урегулированию украинского конфликта, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2830 пунктов.

Чистая прибыль "Газпрома" (+1,3%) по итогам I квартала 2025 года по МСФО выросла на 1% - до 660 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики прогнозировали, что прибыль составит 487 млрд рублей.

Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она добавила, что Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры.

В Кремле ожидают, что проекты меморандумов России и Украины будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, но обнародоваться они не будут, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нефть подешевела в преддверии встречи в субботу, 31 мая, министров восьми стран ОПЕК+ добровольно сокративших добычу на 2,2 млн б/с. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле.

В период с 26 по 30 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+12%), ПАО "Сегежа Групп" (+8%), ГК "Самолет" (+7%); хуже рынка оказались акции "ТГК-14" (-29%), ПАО "Русагро" (-5%), ПАО "Юнипро" (-4%).

Рынок акций РФ в начале июня будет отыгрывать поступающие геополитические новости вокруг процесса урегулирования военного конфликта на Украине, корпоративные события, а также ожидать итогов заседания ЦБ РФ в пятницу, который может смягчить риторику по монетарной политике в условиях замедления инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2900 пунктов, для индекса РТС - 1080-1180 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".