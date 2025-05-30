.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в конце мая умеренно подрос в ожидании второго раунда переговоров РФ-Украина
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в апреле выросло на 1,5%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 1,5% после повышения на 0,8% в марте, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались немного лучше ожиданий экономистов, ожидавших повышение на 1,3%
 
В России впервые за 8 месяцев подорожала аренда жилья
Ставки аренды жилья в российских мегаполисах, а также Московской и Ленинградской областях вновь начали расти, сообщили представители риэлторских агентств и специализированных сервисов.Так, по словам представителя "Циана", к примеру, однокомнатная...
 
Покупки в дружественных странах россияне смогут оплачивать единым QR-кодом
Россияне смогут расплачиваться универсальным QR-кодом в дружественных странах. РФ уже начала такие переговоры, пишут "Известия". Первым разработку намерен внедрить Казахстан. Единый QR-код с дружественными странами депутаты обсудили с ЦБ в...
 
В РФ в 2024 году количество госпрограмм с эффективностью в 100% выросло в 2 раза
Правительство подвело итоги выполнения госпрограмм в 2024 году, пишет "Коммерсант". По данным Минэкономики, средняя оценка эффективности всех 49 госпрограмм составила 95,3% - показатель вырос на 1 процентный пункт относительно результата 2023 года...
 
30 мая 2025 года 19:40

Рынок акций РФ в конце мая умеренно подрос в ожидании второго раунда переговоров РФ-Украина

Рынок акций РФ в последнюю неделю мая умеренно подрос в рамках коррекции на фоне надежд на геополитический позитив на анонсированном втором раунде переговоров РФ-Украина в Стамбуле, а также заявлении президента США Дональда Трампа о нежелании вводить антироссийские санкции в целях содействия переговорному процессу. Сдерживающим фактором выступила просевшая в конце недели нефть. Индекс МосБиржи в начале недели локально падал ниже 2700 пунктов, в четверг поднимался к 2840 пунктам, а завершил неделю в районе 2830 пунктов.

В период с 26 по 30 мая индекс МосБиржи вырос на 2,1% и составил 2828,83 пункта, индекс РТС прибавил 3,5% и достиг 1133,52 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent подешевел на 1,4%, до $63,85 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 1,09 рубля, до 78,62 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения из-за сохраняющихся сомнений в скором завершении процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, опасений новых антироссийских санкций США, а также на фоне слабости нефти (фьючерс на Brent вновь ушел ниже $65 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов (минимум с 9 апреля), лидировали в снижении акции "Газпрома" (-4,7%), "ВК" (-4,4%), ОК "Русал" (-3,8%), ПАО "Полюс" (-3,7%).

Совет директоров "Газпром нефти" (-1%, до 507,95 рубля) рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 27,21 рубля на акцию с закрытием реестра 8 июля. Консенсус-прогноз аналитиков инвесткомпаний и банков, собранный "Интерфаксом", предполагал финальные дивиденды в размере 25,69 рубля на акцию.

Упали акции "Совкомфлота" (-5,3%), отыгрывая отчет за первый квартал 2025 года, показавший убыток в $393 млн (в конце мая совет директоров также рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год). Подешевели бумаги "КАМАЗа" (-4,9%) и ПАО "Сегежа Групп" (-2,6%) после рекомендаций советов директоров компаний не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Выросли привилегированные акции ПАО "Светофор Групп" (+7,9%, до 21,95 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,1 руб. на обыкновенную акцию и 4,22 руб. - на привилегированную (отсечка реестра под выплаты - 8 июля).

Президент США в ходе выступления перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России, поскольку ему не нравится поведение президента России Владимира Путина, сообщило издание New York Times.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Москва пока не передала Киеву свой проект меморандума по украинскому урегулированию, работа над этим серьезным документом продолжается. Также Песков отметил, что возможное решение европейских стран снять ограничения на дальность поставляемых Украине вооружений идет вразрез с устремлениями Москвы на выход к политическому урегулированию украинского конфликта.

Тем временем в Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть (с $60 до $45 за баррель) в рамках следующего пакета санкций против РФ, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В воскресенье Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ожидает объявления торговых сделок Штатов с другими странами до окончания 90-дневной приостановки действия представленных 2 апреля американских зеркальных пошлин.

Во вторник рынок акций скорректировался вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками на фоне локальной перепроданности в условиях сомнений в скором урегулировании украинского конфликта и опасений введения США новых антироссийских санкций; сдерживающим для покупателей фактором выступила слабая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 2735 пунктов после 5-дневного снижения; лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+7%), "ВК" (+6,3%) и "Эн+ груп" (+5,2%).

Совет директоров ПАО АФК "Система" (+2,7%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal, что "президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров". Республиканец США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Сенат США ждет предложения Москвы для прекращения огня на Украине, чтобы решить, следует ли вводить санкции в отношении России.

Нефть подешевела из-за опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+ (восемь стран альянса ОПЕК+ обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле).

В среду рынок акций РФ вырос вторые торги подряд в рамках коррекции после падения с середины прошлой недели, поддержку покупателям оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) и ожидания нового раунда переговоров РФ-Украина. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+4,1%), АФК "Система" (+4%), "Группы компаний ПИК" (+3,8%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в рамках мирного урегулирования на Украине у России есть свои национальные интересы - и они для РФ превыше всего. Так он ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать заявление Трампа о том, что "Путин играет с огнем". Песков также сообщил, что Стамбул по-прежнему рассматривается в качестве площадки для продолжения переговоров России и Украины.

Нефть выросла на сообщениях СМИ, что США запретили компании Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента США Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

Рост рынка акций РФ в четверг на ожиданиях второго раунда переговоров РФ-Украина, а также заявлениях президента США Трампа о нежелании вводить новые антироссийские санкции, сдерживался коррекцией нефти вниз (фьючерс на Brent откатился к $64 за баррель с достигнутого днем локального максимума в $66 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился чуть выше 2800 пунктов, растеряв часть дневного роста из-за укрепления рубля (днем индекс поднимался к 2840 пунктам); локомотивом подъема выступили акции "АЛРОСА" (+1,9%), "Норникеля" (+1,9%). Курс доллара от ЦБ РФ упал до 78,5 руб. (-1,11 рубля).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил накануне вечером, что Россия готова представить украинским переговорщикам меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Президент США Трамп заявил в среду, что пока не вводит санкции в отношении России, так как эти меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине.

Тем временем вышедшие в среду вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России. Так, с 20 по 26 мая 2025 года она составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. Из данных за 26 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,9% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля).

ЦБ РФ перед заседанием совета директоров 6 июня рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

Введенные Трампом глобальные пошлины были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом в Нью-Йорке, сообщили американские СМИ. Ожидается, что Белый дом будет обжаловать это решение.

На нефтяном рынке вечером цены растеряли весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов на новостях о незаконности введенных Трампом импортных пошлин. Давление на котировки оказали вернувшиеся ожидания увеличения предложения из-за ускоренного наращивания производства со стороны ОПЕК+. Встреча министров восьми стран альянса, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн б/с, состоится 31 мая. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с, в июле.

В пятницу рынок акций РФ сохранил умеренно оптимистичный настрой в ожидании геополитических новостей со второго раунда переговоров РФ-Украина по урегулированию украинского конфликта, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2830 пунктов.

Чистая прибыль "Газпрома" (+1,3%) по итогам I квартала 2025 года по МСФО выросла на 1% - до 660 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики прогнозировали, что прибыль составит 487 млрд рублей.

Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она добавила, что Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры.

В Кремле ожидают, что проекты меморандумов России и Украины будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, но обнародоваться они не будут, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нефть подешевела в преддверии встречи в субботу, 31 мая, министров восьми стран ОПЕК+ добровольно сокративших добычу на 2,2 млн б/с. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле.

В период с 26 по 30 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+12%), ПАО "Сегежа Групп" (+8%), ГК "Самолет" (+7%); хуже рынка оказались акции "ТГК-14" (-29%), ПАО "Русагро" (-5%), ПАО "Юнипро" (-4%).

Рынок акций РФ в начале июня будет отыгрывать поступающие геополитические новости вокруг процесса урегулирования военного конфликта на Украине, корпоративные события, а также ожидать итогов заседания ЦБ РФ в пятницу, который может смягчить риторику по монетарной политике в условиях замедления инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2900 пунктов, для индекса РТС - 1080-1180 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 мая 2025 года 19:34
Рубль в пятницу слегка понизился в паре с юанем перед выходными днями и на фоне дешевеющей нефти
Москва. 30 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного опустился в рамках коррекции перед выходными днями и после сильного роста по итогам предыдущих торгов, обусловленного новостями на тему продолжения российско-украинских переговоров. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,903 руб., что на 4,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
30 мая 2025 года 19:33
Рынок акций РФ завершил пятницу ростом к 2830п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в плюсе
Москва. 30 мая. Рынок акций РФ в пятницу вырос в ожидании геополитических новостей со второго раунда переговоров РФ-Украина по урегулированию украинского конфликта, сдерживающим "быков" фактором выступила вновь просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2830 пунктов, при этом локомотивом роста выступили акции "Газпрома" (+1,3%) на корпоративных новостях.    читать дальше
.
30 мая 2025 года 19:02
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Интер РАО на уровне 5,9 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Интер РАО" на уровне 5,9 рубля за бумагу, говорится в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Интер РАО" представила финансовую отчетность по МСФО за I квартал: - Выручка 441,3 млрд руб. (+12,6% г/г); - Операционная прибыль 39,9 млрд руб....    читать дальше
.
30 мая 2025 года 18:47
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Newmont с целевой ценой $54
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Newmont Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $54 за штуку, что предполагает потенциал роста на 2,2%, сообщается в материале инвестиционной компании. "Newmont прошла через консолидацию приобретенной в 2023 году австралийской Newcrest Mining и...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 18:37
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 80-83 руб./$1 в июне - Freedom Finance Global
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 80-83 руб./$1 в июне на фоне смягчения риторики ЦБ РФ, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При улучшении внешнего фона или оптимистичных ожиданий на геополитическом треке нельзя исключать роста курса к 75-76 руб./$1, считает...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 18:16
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Аэрофлота
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота" после оценки результатов компании за 1К25 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Георгия Горбунова. "Аэрофлот" представил неоднозначные результаты за 1К25 по МСФО: выручка увеличилась на 10% г/г до 190 млрд руб.,...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 18:00
"Финам" понизил прогнозную цену акций Chevron до $142,9
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Chevron Corp. с $167,4 до $142,9 и рейтинг с "покупать" до "держать", потенциал роста составляет 5,1%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Снижение целевой цены преимущественно связано с ухудшением прогнозных финансовых...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 17:41
"Финам" повысил рейтинг акций РусГидро до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "РусГидро" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену акций на уровне 0,55 руб. с потенциалом роста 22%, сообщается в материале инвесткомпании. "Финансовые результаты "РусГидро" за первый квартал 2025 года оказались неплохими, - пишет эксперт Гордей Смирнов. -...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 17:12
Банк России, вероятнее всего, сохранит ставку на уровне 21% годовых - "Велес Капитал"
Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 6 июня, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "В динамике инфляции, ценовых ожиданий бизнеса, экономической активности и розничного...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 16:41
"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $145 за штуку, что предполагает потенциал роста на 4,2%, сообщается в материале инвесткомпании. "Недавняя отчетность NVIDIA оказалась весьма неплохой, - пишет эксперт Игорь Додонов. - На фоне...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 16:17
"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "держать" с целевой ценой 104,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 4 месяца текущего года. Чистая прибыль в апреле упала на 70% г/г до 24,3 млрд...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 15:44
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы "Ренессанс страхование"
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы "Ренессанс страхование" по итогам финансовой деятельности за 1К25, сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой и Елизаветы Усенковой. Группа "Ренессанс страхование" опубликовала результаты за первый квартал по МСФО. Чистая...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 15:28
Рубль днем немного корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста по итогам предыдущих торгов
Москва. 30 мая. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов, обусловленного новостями на тему продолжения российско-украинских переговоров. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8845 руб., что на 2,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
30 мая 2025 года 15:03
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Интер РАО на уровне 4,6 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Интер РАО" на уровне 4,6 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Энергетическая компания представила результаты финансового отчета по МСФО за I квартал 2025 года: - Выручка выросла на 12,6% год к году и...    читать дальше
.
30 мая 2025 года 14:32
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5850-5970п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5850-5970 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, полагает аналитик Freedom Finance Global Аблай Жуманов. "Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, - отмечает эксперт в комментарии. - Баланс рисков на...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.