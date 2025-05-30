Индекс Мосбиржи может найти основания для роста к 2840п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может найти основания для роста в направлении сопротивления на уровне около 2840 пунктов в отсутствие существенного ухудшения новостного фона, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

При этом российский рынок акций продолжит находиться под влиянием геополитических факторов и внутренней статистики, отмечают эксперты в комментарии.

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