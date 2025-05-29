"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций "Диасофта" до 3300 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций "Диасофта" до 3300 руб., ухудшив взгляд на бумагу с "позитивного" до "негативного", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Предполагаемый потенциал роста на горизонте года составляет 5% с текущих уровней.

"Диасофт" в понедельник, 26 мая, объявил о выплате дивидендов в размере 80 руб./акц., что ниже прежних прогнозов компании.

"Рекомендация небольших дивидендов может означать относительно слабый I квартал 2025 года, - отмечает эксперт. - Мы обновляем нашу модель и снижаем оценки роста выручки с 30% до 20% в год в среднесрочной перспективе (2026-2028 гг). При этом результаты за 2025 год могут быть хорошими, если компания перенесет около 1 млрд руб. выручки из 2024 года в 2025 год".

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