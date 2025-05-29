Курс пары рубль/юань может на время задержаться ниже 11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может на время задержаться ниже отметки 11,00 руб./юань, а цена нефти Brent - выше $65/барр., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду активно укреплялся, - пишут эксперты в обзоре. - Отдельные экспортеры в моменте могли реализовывать остатки валютной выручки в последний день налогового периода. В четверг с утра курс CNY/RUB ушел к 10,91 руб./юань. Другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. В связи с геополитическим позитивом курс на время может задержаться ниже уровней в 11,00 руб./юань".

Нефтяные цены в среду смогли вырасти - ОПЕК+ не объявила о дополнительном наращивании добычи в июле, этот вопрос картель будет обсуждать в субботу, отмечают аналитики. В четверг фьючерсы Brent торгуются уже у $65,8/барр. на фоне блокировки пошлин судом США. По мнению экспертов банка, в текущих условиях котировки пока могут задержаться выше $65/барр., даже если сегодняшние данные по запасам в США разочаруют инвесторов.

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