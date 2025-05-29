Рубль будет торговаться в диапазоне 10,8-11,2 руб./юань в четверг - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 10,8-11,2 руб. за юань в четверг, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Юань может продолжить проторговывать район 11 руб., целевым диапазоном на день по китайской валюте видим диапазон 10,8-11,2 руб. Для резких колебаний валютных курсов пока значимых оснований нет, рассчитываем на то, что традиционное сжатие предложения после выплаты налогов будет компенсировано активизацией спекулятивных продаж ввиду улучшения геополитического фона и ситуации на рынке нефти", - пишет эксперт в комментарии.

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