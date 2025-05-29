"Мои Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Европлана до 750-850 руб

"Мои Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Европлана" до 750-850 рублей за штуку на горизонте года, при этом считают акции весьма привлекательными с учетом ожидаемого возврата цены к более высоким уровням и потенциальной дивидендной доходности, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Отчетность эмитента за 1К25 по МСФО вышла слабой из-за больших отчислений в резервы по дебиторской задолженности, констатируют эксперты. Чистая прибыль упала из-за ухудшения платежной дисциплины клиентов компании, также резервы создавались под возвращенные объекты лизинга и судебные разбирательства.

"С другой стороны, динамика операционного дохода соответствует нашим ожиданиям, а операционные расходы сокращаются за счет снижения расходов на рекламу и персонал. Продолжаем считать, что акции "Европлана" получат существенную поддержку от смягчения денежно-кредитной политики во второй половине года", - говорится в обзоре.

"Мы снова понижаем наш прогнозный уровень цены на двенадцать месяцев до 750-850 руб. за акцию. Несмотря на это, считаем бумаги весьма привлекательными с учетом ожидаемого нами возврата цены к мартовским уровням и потенциальной дивидендной доходности на год вперед в размере 15%", - пишут аналитики телеграм-канала.

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