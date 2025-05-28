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Главная / Мнения аналитиков / Дивидендная доходность акций Европлана за 2025г может достигнуть 15% годовых - Freedom Finance Global
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28 мая 2025 года 16:44
Дивидендная доходность акций Европлана за 2025г может достигнуть 15% годовых - Freedom Finance Global
Дивидендная доходность акций "Европлана" за 2025 год может достигнуть 15% годовых, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Политика лизинговой компании предусматривает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО с учетом достаточности капитала и темпов роста бизнеса, - отмечает эксперт в комментарии. - В 1К25 "Европлан" показал снижение чистой прибыли на 68,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,38 млрд руб. Количество акций в обращении составляет 120 млн штук. Таким образом, компания может выплатить около 46 руб. на акцию, что составит дивидендную доходность к текущей цене в 7,74% годовых". Однако за 2024 год "Европлан" выплатил акционерам 79 руб. на акцию, что соответствует 63,6% от чистой прибыли по МСФО, которая составляла 14,9 млрд руб. Поэтому пока спрос на лизинг низкий, аналитик инвесткомпании не исключает и более высоких выплат дивидендов, например, в размере 65%, 75% или 100% от чистой прибыли по МСФО. "При этом по прогнозам финансового директора "Европлана" от конца апреля 2025 года, компания планирует выплатить за текущий год около 87,5 руб. на акцию, что составляет дивидендную доходность в 14,73% годовых, - указывает Чернов. - Это примерно 100% от скорректированной чистой прибыли за 2025 год по МСФО. В целом, с учетом ожидания снижения ключевой ставки рефинансирования во втором полугодии 2025 года и низкого спроса на лизинг, компания действительно способна выплатить дивиденды в размере 100% от чистой прибыли по МСФО". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОПЛАН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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