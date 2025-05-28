S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5870-5970п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 5870-5970 пунктов в среду, баланс рисков нейтральный при среднем уровне волатильности, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Во вторник S&P 500 продемонстрировал резкий отскок от 200-дневной скользящей средней, что стало "бычьим" сигналом. Также была подтверждена сильная область поддержки бенчмарка в диапазоне 5770-5780 пунктов. Индикатор RSI указывает на наличие пространства для продолжения восходящего движения по индексу широкого рынка", - отмечает эксперт в комментарии.

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