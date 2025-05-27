"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Ренессанс Страхования на уровне 169 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Группы "Ренессанс Страхование" на уровне 169 рублей за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Группа "Ренессанс страхование" финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года:

- Чистая прибыль осталась без изменений год к году (по МСФО 4) и составила 2,5 млрд рублей.

- Страховые премии выросли на 22,6% и составили 40,8 млрд рублей. Премии от ДМС прибавили 6,5%, до 2,6 млрд рублей. Премии от автострахования выросли на 2,7%, до 10,1 млрд рублей.

- Результат от оказания страховых услуг достиг 4,1 млрд рублей - рост на 52,3%.

- Средняя годовая рентабельность капитала (ROATE) составила 31,1%.

- Инвестиционный портфель с начала года вырос на 5,4%, до 247,4 млрд рублей.

"Отчет в целом можно оценить как нейтральный, - считают аналитики. - Компания продолжает планомерно масштабировать бизнес и расширять присутствие в смежных сегментах. Основной драйвер роста - направление накопительного страхования жизни, которое показывает устойчивый спрос и стратегический фокус со стороны менеджмента. Видим также акцент на развитие цифровых решений и технологий - это подтверждает ориентацию на долгосрочную эффективность и клиентский опыт. Инвестиционный портфель, где значительную долю занимают корпоративные облигации, продолжает генерировать стабильный доход, поддерживая финансовые результаты группы".

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