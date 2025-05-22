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22 мая 2025 года 18:19
"Финам" понизил рейтинг бумаг TSMC до "держать"
"Финам" понизил рейтинг ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $188,4 за бумагу, что предполагает потенциал снижения 1,6%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции TSMC менее чем за месяц достигли нашей целевой цены, подорожав более чем на 27% на фоне возобновившегося рыночного оптимизма, связанного с надеждами инвесторов на деэскалацию торговых конфликтов, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Тем не менее появление новостей о возможных трудностях в переговорах между США и их торговыми партнерами или ухудшение деловой конъюнктуры может вновь оказать давление на акции тайваньского производителя чипов. В связи с этим на данный момент мы придерживаемся нейтрального взгляда на перспективы их дальнейшей динамики". Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем. Компания не выпускает собственных чипов под своим брендом, а обслуживает глобальных фаблесс-клиентов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ТАЙВАНЬ/КИТАЙ-TSMC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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