"Финам" понизил рейтинг бумаг TSMC до "держать"

"Финам" понизил рейтинг ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $188,4 за бумагу, что предполагает потенциал снижения 1,6%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции TSMC менее чем за месяц достигли нашей целевой цены, подорожав более чем на 27% на фоне возобновившегося рыночного оптимизма, связанного с надеждами инвесторов на деэскалацию торговых конфликтов, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Тем не менее появление новостей о возможных трудностях в переговорах между США и их торговыми партнерами или ухудшение деловой конъюнктуры может вновь оказать давление на акции тайваньского производителя чипов. В связи с этим на данный момент мы придерживаемся нейтрального взгляда на перспективы их дальнейшей динамики".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем. Компания не выпускает собственных чипов под своим брендом, а обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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