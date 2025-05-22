Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Т-Технологий

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Отчетность эмитента за 1К25 по МСФО в целом считаем нейтральной. Сохранение оценок менеджмента на 2025 год соответствует нашим высоким ожиданиям и свидетельствует об уверенности руководства в хороших перспективах бизнеса компании", - указывает эксперт.

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