Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций банка МТС-банка на уровне 1400 руб. за бумагу на фоне неоднозначной отчетности за 1К25, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"МТС-банк опубликовал весьма неоднозначный отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года, - отмечает эксперт. - Так, в 1 квартале чистая прибыль МТС Банка снизилась к аналогичному кварталу 2024 года в 4,2 раза, до 1 млрд руб. Чистые процентные доходы до создания резервов снизились на 10,2% г/г, до 8,7 млрд руб., однако этот же показатель после создания резервов вырос в годовом выражении на 120%, до 1,9 млрд руб., а по сравнению с 4 кварталом 2024 года - увеличился на 60%. Вместе с сокращением объема портфеля выдаваемых кредитов у банка снизилась стоимость риска (COR) до 6,4%".

Аналитик допускает, что улучшения финансовых результатов можно будет ожидать во втором полугодии, когда вступят в силу более жёсткие требования ЦБ РФ к заёмщикам.

"Несмотря на ухудшение показателей, приоритетом банка в 2025 году стало сокращение кредитного риска, в том числе путем ужесточения требований к заемщикам, - подчеркивает Мильчакова. - В результате удалось снизить уровень риска в годовом выражении по кредитным картам на 40%, по потребительским кредитам - на 13%, а по POS-кредитам на 8%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.