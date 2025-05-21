Долгосрочный инвесткейс МТС нейтрален - Совкомбанк

Долгосрочный инвестиционный кейс ПАО "МТС" нейтрален, считает главный аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Дмитрий Трошин.

Компания смогла добиться ожидаемых уровней EBITDA, однако это произошло не только из-за более высоких расходов, но и за счет большего, чем мы ожидали, замедления выручки. Чистая прибыль была выше наших ожиданий в основном из-за прочих неоперационных доходов, - указывает эксперт. - FCF намного хуже наших ожиданий, так как компания потратила на CAPEX гораздо больше ожиданий и на 16% больше чем в 1К24, когда перед компанией не стояло задачи оптимизации бизнеса для снижения долговой нагрузки. Таким образом, вместо снижения левериджа (ND/EBITDA) до 2,6х, как мы ожидали, долговая нагрузка компании осталась на том же уровне, что в 4К24 (2,8х)".

Также Трошин отмечает крайне низкие темпы роста основного сегмента бизнеса - телекома. "Его выручка в 1К25 выросла всего на 5,4% г/г, при том что в нашей модели мы закладываем рост на более чем 10% г/г на фоне новостей о росте тарифов на мобильную связь и интернет на 10-15%. По всей видимости клиенты МТС либо переходят на более выгодные для себя тарифы, что давит на рост ARPC сильнее, чем мы ожидали, либо рост тарифов составил более скромные значения. С такими темпами роста в основном сегменте выйти на положительный FCF и существенно снизить долговую нагрузку будет, на наш взгляд, крайне затруднительно", - пишет аналитик банка в обзоре.

На долгосрочный инвестиционный кейс эмитента эксперт Совкомбанка смотрит нейтрально, а краткосрочными триггерами роста считает следующие:

- Скорая дивидендная выплата в июле с потенциальной доходностью 16%.

- Возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в рамках начала смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в июне.

- Возможное объявление IPO дочерних компаний после смягчения ДКП.

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