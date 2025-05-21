"Финам" понизил рейтинг акций Uber до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Uber Technologies с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $94,02 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Акции имеют ограниченный потенциал дальнейшего роста цены после сильного ралли с начала года на фоне выхода позитивной отчетности за 2024 год. Текущая стоимость уже в значительной степени учитывает увеличение прибыли, рост операционных показателей и инициативы по автономизации, тогда как макроэкономическая ситуация остается фактором неопределенности, - пишет эксперт инвесткомпании. - При текущей оценке акции торгуются ближе к справедливому уровню, и, несмотря на сохранение позитивного фундаментала, мы считаем, что потенциал "апсайда" в краткосрочной перспективе ограничен".

Uber Technologies - ведущий американский оператор автомобильных перевозок, обеспечивающий клиентов технологической платформой, которая позволяет соединить пассажира и водителя эффективно и быстро, а также сделать поездку максимальной комфортной.

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