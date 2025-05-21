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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" понизил рейтинг акций Uber до "держать"
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21 мая 2025 года 13:15
"Финам" понизил рейтинг акций Uber до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Uber Technologies с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $94,02 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Акции имеют ограниченный потенциал дальнейшего роста цены после сильного ралли с начала года на фоне выхода позитивной отчетности за 2024 год. Текущая стоимость уже в значительной степени учитывает увеличение прибыли, рост операционных показателей и инициативы по автономизации, тогда как макроэкономическая ситуация остается фактором неопределенности, - пишет эксперт инвесткомпании. - При текущей оценке акции торгуются ближе к справедливому уровню, и, несмотря на сохранение позитивного фундаментала, мы считаем, что потенциал "апсайда" в краткосрочной перспективе ограничен". Uber Technologies - ведущий американский оператор автомобильных перевозок, обеспечивающий клиентов технологической платформой, которая позволяет соединить пассажира и водителя эффективно и быстро, а также сделать поездку максимальной комфортной. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UBER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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