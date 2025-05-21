"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВК до 307,43 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций МКПАО "ВК" с 520,03 рубля до 307,43 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

"С учетом ожидаемого значительного снижения оценочных кредитных рисков, принимая во внимание также значимое, как представляется, изменение стратегических ориентиров развития компании, но с учетом высокой роли долгосрочных прогнозов в оценках и на фоне существенного ужесточения внутренних кредитных условий значение дисконт-поправки, применяемой при расчете справедливой стоимости компании, снижено с 45% до 30%", - указывают эксперты.

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