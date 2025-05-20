"Финам" подтверждает позитивную оценку бумаг Сургутнефтегаза

"Финам" подтверждает позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с прогнозной стоимостью на уровне 35,7 рубля (потенциал роста составляет 56,6%) и 63,5 рубля (потенциал роста - 22,1%) за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,5 руб. на привилегированную и 0,9 руб. на обыкновенную акции. Доходность выплаты может составить 16,3% на ап и 3,9% на ао, указывает эксперт инвесткомпании.

"Дивиденд на привилегированную акцию оказался ниже наших ожиданий в 10 руб. на акцию. В отсутствие отчетности сложно сказать с чем связано расхождение, но допускаем, что в 4К24 компания могла отразить разовые расходы, например, от списания активов. Дивиденд на обыкновенную акцию традиционно не зависит от финансовых результатов компании, - пишет Кауфман в обзоре. - При этом отметим, что на данный момент привилегированные акции "Сургутнефтегаза" фактически являются ставкой на ослабление рубля во втором полугодии, так как в противном случае дивиденд на "преф" по итогам 2025 года будет сопоставим с выплатами по "обычке". Обыкновенные акции на данный момент выделяются аномально высоким дисконтом к размеру кубышки".

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