ЕЦБ может снизить базовую ставку в июне 2025г - Freedom Finance Global

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может понизить базовую ставку на 0,25%, до 2,15% годовых, по итогам заседания в июне текущего года на фоне замедляющейся инфляции, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Снижение инфляции в ЕС в апреле связано с несколькими факторами, включая падение цен на энергоносители и замедление экономического роста на фоне глобальной торговой напряженности, отмечает эксперт.

В частности, указывает он, новые торговые тарифы, введенные США, оказывают давление на экономику еврозоны, что может способствовать дальнейшему снижению инфляционного давления.

ЕЦБ в ответ на текущую экономическую ситуацию рассматривает возможность дальнейшего снижения процентных ставок. "Мы прогнозируем, что это произойдет уже на июньском заседании - на 0,25%, до 2,15% годовых", - пишет Чернов в обзоре.

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