Рынок акций РФ в середине мая подрос благодаря подорожавшей нефти и ожиданиям переговоров РФ-Украина

Рынок акций РФ после майских праздников умеренно подрос благодаря подорожавшей нефти после торгового соглашения США и Китая, а также в ожидании переговоров РФ-Украина в Стамбуле по мирному урегулированию украинского конфликта; внешние фондовые площадки в это время подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднимался к 2950 пунктам, но затем скорректировался вниз в район 2840 пунктов, когда стало понятно, что переговоры пройдут между делегациями, без участия лидеров стран конфликта.

В период с 8 по 16 мая индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 2840,34 пункта, индекс РТС прибавил 0,4% и достиг 1107,81 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent за это время подорожал на 7,2%, до $65,35 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, снизился на 0,09 рубля, до 80,77 руб./$1.

Рынок акций РФ на предпраздничных торгах в четверг, 8 мая, вырос на фоне прошедших в Кремле успешных переговоров глав России и Китая о взаимовыгодном сотрудничестве стран, а также благодаря подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $63 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" (+2,5%) на новостях о переговорах по газопроводу "Сила Сибири 2" в Китай.

Компании России и Китая находятся в активной стадии переговоров, чтобы заключить контракт по строительству газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. Также министр сообщил о полной готовности программы повышения эффективности угольной отрасли, которая скоро будет подписана.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином были подробно обсуждены вопросы политики и безопасности, экономические связи, культурно-гуманитарные обмены, в итоге "подписан солидный пакет документов".

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил "Интерфаксу", что китайские компании проявили интерес к вхождению в проект по сжижению природного газа (СПГ) в Усть-Луге, стороны будут работать.

На нефтяном рынке цены выросли на новостях о торговом соглашении США-Великобритания и в ожидании торговых переговоров США-Китай.

На первых послепраздничных торгах 12 мая рынок акций РФ продолжил подъем на надеждах на успешные переговоры по урегулированию украинского конфликта, объявленные Россией с 15 мая в Стамбуле, а также на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent поднимался выше $66 за баррель) на новостях о снижении пошлин в США и Китае. Индекс МосБиржи превысил 2930 пунктов (в течение дня индикатор поднимался к 2950 пунктам, уровню конца апреля); лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (+5,1%), МКБ (+4,5%), "ВК" (+4%).

Россия предложила Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, чтобы выйти на долгосрочный мир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

По итогам прошедших в выходные переговоров между США и Китаем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней, начиная с 14 мая. Вашингтон опустит тарифы на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

Во вторник, 14 мая, рынок акций РФ консолидировался, приостановив повышение, подогретое ранее надеждами на успешные переговоры в Стамбуле 15 мая по урегулированию украинского конфликта; поддержку рынку оказала подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался выше 2935 пунктов при смешанной динамике blue chips в ожидании свежих драйверов; фаворитами выступили бумаги МКБ (+4,9%) и "Фосагро" (+2,2%), аутсайдерами - акции "ММК" (-1,3%). Курс доллар от ЦБ РФ снизился до 80,55 руб. (-0,34 рубля).

Евросоюз готов дождаться переговоров по Украине, проведение которых запланировано на 15 мая в Стамбуле, прежде чем настаивать на введении новых антироссийских санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что Россия настроена на серьезные переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле, однако считает Киев и его союзников недоговороспособными.

Нефть выросла на ослаблении опасений, что тарифные войны приведут к замедлению экономического роста и сокращению спроса на сырье.

В среду рынок акций РФ завершил дневные торги в среду коррекционным снижением, инвесторы фиксировали прибыль в ожидании переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, нефть Brent просела к $66 за баррель. Индекс МосБиржи опустился ниже 2925 пунктов на фоне укрепления рубля, лидировали в откате акции "Селигдара" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,3%), ПАО "Полюс" (-2,3%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 80,22 руб. (-0,33 рубля).

Совет директоров "Газпрома" (-0,5%) 21 мая заочно обсудит рекомендацию по размеру дивидендов за 2024 год годовому собранию акционеров, сообщил концерн.

Американские СМИ сообщили, что в Стамбул планируют отправиться спецпосланник президента США Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, которые будут наблюдать за ходом переговоров.

Совет директоров ПАО "Группа "Русагро" (-5,9%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, а чистую прибыль в размере 2,395 млрд рублей оставить в распоряжении компании.

В четверг рынок акций РФ снизился из-за разочарования составом делегаций, представленных на мирных переговорах по Украине в Стамбуле, что вызвало опасения затягивания переговорного процесса; фактором давления выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился в район $64,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 2840 пунктам, к уровню недельной давности; локомотивом снижения выступили акции "Газпрома" (-4,4%).

Сбербанк (-2,8%) в январе-апреле 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,5% в годовом выражении (до 542,3 млрд руб.), в апреле чистая прибыль выросла на 5,1% (до 137,8 млрд руб.).

Продажи на рынке возросли на вечерних торгах среды, когда стало известно, что российскую делегацию на переговорах РФ-Украина 15 мая в Стамбуле возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года. По его словам, переговоры в Стамбуле Москва рассматривает как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса, делегация обладает необходимыми компетенциями и полномочиями.

Президент США Трамп в четверг заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с президентом России Путиным, сообщило агентство Bloomberg. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - приводит агентство слова Трампа о решении украинского кризиса.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов РФ и США на ближайшие дни пока не ведется, вопрос в предметном плане не поднимался.

В итоге переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были перенесены на пятницу, 16 мая. На этот день была запланирована встреча делегаций России, Украины, США во главе с госсекретарем Марко Рубио, а также министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Дополнительное давление на рынок также могли оказать новости об утверждении 17-го пакета санкций со стороны ЕС, объявление которого ожидается 20 мая (ограничения затронут нефтетанкеры, банки, ряд лиц и организаций).

Нефть подешевела на новостях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях. Президент США Трамп заявил в Дохе в четверг, что стороны близки к подписанию соглашения. Днем ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил телеканалу NBC News, что Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips после известий, что российская и украинская делегации в Стамбуле завершили первый раунд переговоров и намерены продолжить процесс урегулирования украинского конфликта; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 2840 пунктов после локального падения в район 2780 пунктов; лидировали в росте акции "ФосАгро" (+4,6%) и Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), просел "Газпром" (-1,1%).

В период с 8 по 16 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги ПАО "Россети Центр" (+9%), ПАО "ФосАгро" (+6%), ПАО "Россети Волга" (+5%); хуже рынка выглядели акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (-6%), ПАО "Полюс" (-5%), "Селигдара" (-4%).

Рынок акций РФ в третьей декаде мая продолжит отыгрывать поступающие новости с переговоров РФ-Украина по мирному завершению военного конфликта, а также динамику внешних фондовых площадок и нефти в условиях ослабления торгового противостояния США и Китая и ожиданий ядерной сделки США с Ираном. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2750-3000 пунктов, для индекса РТС - 1050-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".