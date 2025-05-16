.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в середине мая подрос благодаря подорожавшей нефти и ожиданиям переговоров РФ-Украина
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4%
Рост потребительских цен в апреле замедлился до 0,4% после повышения на 0,65% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция снизилась до 10,23% с 10,34% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Рост ВВП РФ в 1-м квартале замедлился до 1,4% - Росстат
ВВП РФ в 1-м квартале 2025 г. увеличился на 1,4% по сравнению с 1-м кварталом 2024 года. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат. Данные Росстата оказались хуже оценки Минэкономразвития (1,7%), оценки ЦБ (2,0%) и ожиданий...
 
Доля платежей в токсичных валютах при оплате импорта РФ из Азии упала до 7,6%
Доля платежей в валютах недружественных стран при оплате импортных поставок в РФ из стран Азии товаров и оказания услуг в марте 2025 года упала до рекордно низких 7,6%, следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых...
 
ЦБ не поддерживает развитие рынка акций ценой увеличения рисков для будущих пенсионеров
Банк России не поддерживает развитие рынка акций за счет повышения рисков для сохранности средств будущих пенсионеров, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025". "Вы предлагаете, вы прямо это...
 
16 мая 2025 года 19:41

Рынок акций РФ в середине мая подрос благодаря подорожавшей нефти и ожиданиям переговоров РФ-Украина

Рынок акций РФ после майских праздников умеренно подрос благодаря подорожавшей нефти после торгового соглашения США и Китая, а также в ожидании переговоров РФ-Украина в Стамбуле по мирному урегулированию украинского конфликта; внешние фондовые площадки в это время подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи поднимался к 2950 пунктам, но затем скорректировался вниз в район 2840 пунктов, когда стало понятно, что переговоры пройдут между делегациями, без участия лидеров стран конфликта.

В период с 8 по 16 мая индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 2840,34 пункта, индекс РТС прибавил 0,4% и достиг 1107,81 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent за это время подорожал на 7,2%, до $65,35 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, снизился на 0,09 рубля, до 80,77 руб./$1.

Рынок акций РФ на предпраздничных торгах в четверг, 8 мая, вырос на фоне прошедших в Кремле успешных переговоров глав России и Китая о взаимовыгодном сотрудничестве стран, а также благодаря подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $63 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" (+2,5%) на новостях о переговорах по газопроводу "Сила Сибири 2" в Китай.

Компании России и Китая находятся в активной стадии переговоров, чтобы заключить контракт по строительству газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. Также министр сообщил о полной готовности программы повышения эффективности угольной отрасли, которая скоро будет подписана.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином были подробно обсуждены вопросы политики и безопасности, экономические связи, культурно-гуманитарные обмены, в итоге "подписан солидный пакет документов".

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил "Интерфаксу", что китайские компании проявили интерес к вхождению в проект по сжижению природного газа (СПГ) в Усть-Луге, стороны будут работать.

На нефтяном рынке цены выросли на новостях о торговом соглашении США-Великобритания и в ожидании торговых переговоров США-Китай.

На первых послепраздничных торгах 12 мая рынок акций РФ продолжил подъем на надеждах на успешные переговоры по урегулированию украинского конфликта, объявленные Россией с 15 мая в Стамбуле, а также на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent поднимался выше $66 за баррель) на новостях о снижении пошлин в США и Китае. Индекс МосБиржи превысил 2930 пунктов (в течение дня индикатор поднимался к 2950 пунктам, уровню конца апреля); лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (+5,1%), МКБ (+4,5%), "ВК" (+4%).

Россия предложила Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, чтобы выйти на долгосрочный мир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

По итогам прошедших в выходные переговоров между США и Китаем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней, начиная с 14 мая. Вашингтон опустит тарифы на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

Во вторник, 14 мая, рынок акций РФ консолидировался, приостановив повышение, подогретое ранее надеждами на успешные переговоры в Стамбуле 15 мая по урегулированию украинского конфликта; поддержку рынку оказала подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался выше 2935 пунктов при смешанной динамике blue chips в ожидании свежих драйверов; фаворитами выступили бумаги МКБ (+4,9%) и "Фосагро" (+2,2%), аутсайдерами - акции "ММК" (-1,3%). Курс доллар от ЦБ РФ снизился до 80,55 руб. (-0,34 рубля).

Евросоюз готов дождаться переговоров по Украине, проведение которых запланировано на 15 мая в Стамбуле, прежде чем настаивать на введении новых антироссийских санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что Россия настроена на серьезные переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле, однако считает Киев и его союзников недоговороспособными.

Нефть выросла на ослаблении опасений, что тарифные войны приведут к замедлению экономического роста и сокращению спроса на сырье.

В среду рынок акций РФ завершил дневные торги в среду коррекционным снижением, инвесторы фиксировали прибыль в ожидании переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, нефть Brent просела к $66 за баррель. Индекс МосБиржи опустился ниже 2925 пунктов на фоне укрепления рубля, лидировали в откате акции "Селигдара" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,3%), ПАО "Полюс" (-2,3%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 80,22 руб. (-0,33 рубля).

Совет директоров "Газпрома" (-0,5%) 21 мая заочно обсудит рекомендацию по размеру дивидендов за 2024 год годовому собранию акционеров, сообщил концерн.

Американские СМИ сообщили, что в Стамбул планируют отправиться спецпосланник президента США Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, которые будут наблюдать за ходом переговоров.

Совет директоров ПАО "Группа "Русагро" (-5,9%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, а чистую прибыль в размере 2,395 млрд рублей оставить в распоряжении компании.

В четверг рынок акций РФ снизился из-за разочарования составом делегаций, представленных на мирных переговорах по Украине в Стамбуле, что вызвало опасения затягивания переговорного процесса; фактором давления выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился в район $64,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 2840 пунктам, к уровню недельной давности; локомотивом снижения выступили акции "Газпрома" (-4,4%).

Сбербанк (-2,8%) в январе-апреле 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,5% в годовом выражении (до 542,3 млрд руб.), в апреле чистая прибыль выросла на 5,1% (до 137,8 млрд руб.).

Продажи на рынке возросли на вечерних торгах среды, когда стало известно, что российскую делегацию на переговорах РФ-Украина 15 мая в Стамбуле возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года. По его словам, переговоры в Стамбуле Москва рассматривает как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса, делегация обладает необходимыми компетенциями и полномочиями.

Президент США Трамп в четверг заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с президентом России Путиным, сообщило агентство Bloomberg. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - приводит агентство слова Трампа о решении украинского кризиса.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов РФ и США на ближайшие дни пока не ведется, вопрос в предметном плане не поднимался.

В итоге переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были перенесены на пятницу, 16 мая. На этот день была запланирована встреча делегаций России, Украины, США во главе с госсекретарем Марко Рубио, а также министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Дополнительное давление на рынок также могли оказать новости об утверждении 17-го пакета санкций со стороны ЕС, объявление которого ожидается 20 мая (ограничения затронут нефтетанкеры, банки, ряд лиц и организаций).

Нефть подешевела на новостях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях. Президент США Трамп заявил в Дохе в четверг, что стороны близки к подписанию соглашения. Днем ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил телеканалу NBC News, что Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips после известий, что российская и украинская делегации в Стамбуле завершили первый раунд переговоров и намерены продолжить процесс урегулирования украинского конфликта; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 2840 пунктов после локального падения в район 2780 пунктов; лидировали в росте акции "ФосАгро" (+4,6%) и Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), просел "Газпром" (-1,1%).

В период с 8 по 16 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги ПАО "Россети Центр" (+9%), ПАО "ФосАгро" (+6%), ПАО "Россети Волга" (+5%); хуже рынка выглядели акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (-6%), ПАО "Полюс" (-5%), "Селигдара" (-4%).

Рынок акций РФ в третьей декаде мая продолжит отыгрывать поступающие новости с переговоров РФ-Украина по мирному завершению военного конфликта, а также динамику внешних фондовых площадок и нефти в условиях ослабления торгового противостояния США и Китая и ожиданий ядерной сделки США с Ираном. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2750-3000 пунктов, для индекса РТС - 1050-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 мая 2025 года 19:39
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался после первого раунда переговоров РФ-Украина, неделю закрыл в плюсе
Москва. 16 мая. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips после известий, что российская и украинская делегации в Стамбуле завершили первый раунд переговоров и намерены продолжить этот процесс; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 2840 пунктов после локального падения в район 2780 пунктов, лидировали в росте акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,6%) и Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,1% "префы").    читать дальше
.
16 мая 2025 года 19:27
Рубль в пятницу немного опустился в паре с юанем на фоне отсутствия явного прорыва на российско-украинских переговорах
Москва. 16 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел на фоне отсутствия явного прорыва по итогам состоявших в этот день в Стамбуле прямых переговоров между делегациями России и Украины. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1785 руб., что на 6,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 мая 2025 года 19:01
Курс пары рубль/юань будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Курс пары рубль/юань, скорее всего, будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе укрепился, несмотря на ухудшение ожиданий по геополитике и снижение цен на нефть, - пишут эксперты в комментарии. - Пара...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 18:30
Бонды ГТЛК привлекательны для покупки - "БКС МИ"
Облигации АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выпусков 001Р-07 и 001Р-08 привлекательны для покупки, считают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Лизинговая госкомпания ГТЛК поддерживает транспортную отрасль РФ. Выпуски компании 001Р-07 и 001Р-08 с фиксированным купоном...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 18:05
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Ростелекома
SberCIB Investment Research сохраняет подтверждает оценку "покупать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 90 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. "Ростелеком" раскрыл результаты 1К25: выручка и OIBDA - на уровне ожиданий аналитиков, чистая прибыль - чуть лучше...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 17:32
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций ФосАгро на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "ФосАгро" на фоне опубликованной отчетности за 1К25 по МСФО, сообщается в обзоре. "ФосАгро" опубликовала отчетность за 1К25 по МСФО, показав значительный рост прибыли в квартальном и годовом выражении на фоне отмены 10%-ной...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 17:01
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии главного аналитик банка Дмитрия Трошина. Согласно заявлениям менеджмента компании, выручка в 2025 году вырастет на 8-12% год к году. При этом рост выручки замедлится во втором...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 16:34
Сбербанк остается фаворитом в банковском секторе РФ - "Финам"
Сбербанк остается фаворитом в банковском секторе РФ, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". Несмотря на сохранение большого числа факторов неопределенности, эксперты ожидают довольно неплохих финансовых результатов от российских банков по итогам 2025 года. Рекорд прошлого года по...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 16:04
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5870-5980п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5870-5980 пунктов в пятницу, прогнозируется умеренный уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. "Ввиду сохраняющейся неопределенности в отношении...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 15:34
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Union Pacific
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Union Pacific Corp. с целевой ценой $244,85 за штуку на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Компания стабильно платит дивиденды и проводит программу обратного выкупа...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 15:21
Рубль днем немного опускается в паре с юанем в ожидании новостей о российско-украинских переговорах
Москва. 16 мая. Китайский юань немного повышается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет в ожидании новостей о российско-украинских переговорах в Стамбуле. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1645 руб., что на 4,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 мая 2025 года 15:02
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ФосАгро
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 7141 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой. "ФосАгро" раскрыла производственные и финансовые результаты за 1К25, которые совпали с нашим прогнозом, но оказались...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:31
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив акций ЕвроТранса
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "ЕвроТранса" и целевую цену на уровне 200 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 61%, сообщается в обзоре ивесткомпании. В 2025 году руководство "ЕвроТранса" ожидает снижения темпов роста выручки и EBITDA во всех...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:03
Акции HeadHunter привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Хэдхантер" привлекательны для долгосрочных вложений, компания может стать бенефициаром ситуации на рынке труда в период потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Снижение финансовых показателей эмитента в 1К25 оказалось в...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 13:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 340 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 340 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,6%, стоп-приказ: 298,7 рубля, говорится в материале инвестиционной компании. Эмитент может стать одним из...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.