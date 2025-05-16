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16 мая 2025 года 19:39

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался после первого раунда переговоров РФ-Украина, неделю закрыл в плюсе

Москва. 16 мая. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips после известий, что российская и украинская делегации в Стамбуле завершили первый раунд переговоров и намерены продолжить этот процесс; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 2840 пунктов после локального падения в район 2780 пунктов, лидировали в росте акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,6%) и Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,1% "префы").

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2840,34 пункта (+0,01%, минимум сессии - 2781 пункт), индекс РТС - 1107,81 пункта (-0,55%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 мая, составил 80,7689 руб. (+45,55 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-0,4%, доллар от ЦБ РФ просел на 0,0923 рубля.

Совет директоров "ФосАгро" (6558 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 201 руб. на акцию по результатам I квартала 2025 года, сообщила накануне компания. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 5 июля.

Подорожали в пятницу также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Совет директоров "Норильского никеля" 22 мая рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по акциям компании за 2024 год, говорится в сообщении ГМК.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств, заявил руководитель переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский.

"Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, мы приняли этот запрос к сведению", - сказал Мединский журналистам.

Российская и украинская стороны представят свое видение возможного прекращения огня, после этого переговоры целесообразно продолжить, добавил он.

"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - заявил Мединский по итогам переговоров в пятницу.

Российская делегация в пятницу покинет Стамбул после переговоров с представителями Киева, дата новых контактов пока не согласована, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с президентом России Владимиров Путиным, сообщило агентство Bloomberg. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - приводит агентство слова Трампа о решении украинского кризиса.

В четверг пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов РФ и США на ближайшие дни пока не ведется, вопрос в предметном плане не поднимался.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, первоначальные надежды инвесторов относительно переговорного процесса в Стамбуле, очевидно, оказались чрезмерно оптимистичными, что привело к локальному падению индекса МосБиржи ниже отметки 2800 пунктов. Тем не менее первые комментарии после переговоров несколько улучшили ситуацию - стороны достигли соглашения о проведении новой встречи и о подготовке предложений по урегулированию к следующему этапу переговоров.

Поддержать динамику индекса МосБиржи помог позитивный импульс в тяжеловесных акциях Сбербанка, который опубликовал сокращенную финансовую отчетность по РСБУ за первые четыре месяца 2025 года. Дополнительным фактором поддержки стало возобновление роста цен на нефть, а также ослабление рубля, полагает эксперт.

В понедельник тон настроениям задаст блок апрельских данных из КНР, в том числе по объему промпроизводства, уровню безработицы и розничным продажам. Также в начале недели будет опубликован ИПЦ еврозоны за минувший месяц. На российском рынке ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) обнародует отчет МСФО за I квартал. На будущей неделе геополитика останется в фокусе внимания инвесторов, рынок может отыгрывать возможные заявления по итогам стамбульских переговоров. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 мая - 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, реагируя на первые итоги переговоров РФ с Украиной. Делегация РФ, согласно официальным заявлениям, осталась удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать контакты. Обе стороны при этом договорились представить свое видение по будущему прекращению огня и прописать его в деталях, а также встретиться вновь.

На этой неделе в целом индексы МосБиржи и РТС не смогли развить повышение и встретились с сопротивлениями 2950 пунктов и 1150 пунктов соответственно, от которых отступили вниз на фоне геополитической неопределенности, за последние пять сессий показывая изменения менее чем на 0,5%. ЕС при этом согласовал 17-й пакет санкций против РФ, который, как сообщается, коснется финансового и энергетического секторов, а также будет содержать дополнительные ограничения для судов и судоходных компаний. Более негативный сценарий резкого ужесточения санкций США, однако, на данный момент не реализовался, что позволило рынку сохранять стабильность.

"Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины не принесли определенности, но завершились с умеренно оптимистичными сигналами продолжения совместной работы. В ближайшие дни на биржах РФ можно ожидать сохранения волатильности и резких движений при поступлении геополитических новостей, при этом негативным сценарием с перспективой обновления апрельских минимумов по индексам, вероятно, стало бы резкое ужесточение западных санкций против РФ или остановка мирных переговоров. Пока же рынок на фоне реализации нейтрального сценария развития событий остается в режиме ожидания, а после закрытия основных торгов и публикации потребительской инфляции РФ за апрель сможет оценить перспективы монетарной политики в стране", - заключила Кожухова.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко, рынок акций РФ с начала недели подрос на фоне информации о прямых переговорах по Украине. Ключевое влияние на котировки российских компаний оказывает геополитика, причем инвесторы сохраняют настороженность относительно развития ситуации с переговорами в Стамбуле.

Сдерживающим фактором выступает подешевевшая на этой неделе нефть. Поддержать рынок пока что не могут достаточно позитивные данные Росстата по инфляции в совокупности с цифрами по замедлению кредитования. По предварительным данным, в апреле динамика денежных агрегатов и кредитования оставалась сдержанной, в связи с чем в фокусе находятся данные по бюджету и инфляционным ожиданиям населения. Пока в базовом сценарии первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в июле, в оптимистичном - в июне. На предстоящей неделе в фокусе инвесторов будет ряд отчетов по МСФО за I квартал 2025 года ("МТС", "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH), "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO)), напомнил Кравченко.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рассчитывать на скорое принятие каких-то стратегических решений по завершению украинского конфликта не стоит, но позитивная риторика по итогам переговоров РФ-Украина может сформировать волну локальных покупок.

Между тем техническая картина говорит о наличии потенциала для снижения. На дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается фигура "сходящийся треугольник" с нижней границей в районе 2800 пунктов. Сопротивление лежит чуть выше 2900 пунктов, причем оно очень сильное - эта линия поддержки нисходящего тренда с конца февраля уже много раз прерывала рост и разворачивала рынок вниз. Для слома тренда необходим мощный новостной позитив, полагает Антонов.

При пробое "треугольника" к движению стоит спекулятивно присоединяться, но помнить, что новостной фон в ближайшие дни обещает быть очень противоречивым, и поэтому "техника" может не сработать в полной мере, предупреждает представитель компании "Алор брокер".

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), подросли Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,3-0,5%) и США (индексы к 18:50 МСК повысились на 0,1-0,2%).

ВВП Японии в первом квартале 2025 года уменьшился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Это первое снижение за год. Аналитики прогнозировали в среднем сокращение на 0,1%, по данным Trading Economics. Снижение ВВП Японии в пересчете на годовые темпы составило 0,7%. В октябре-декабре данный показатель вырос на 2,4%, а не на 2,2%, как было объявлено ранее.

Объем экспорта Японии сократился впервые за год - на 0,6%, в то время как импорт увеличился на 2,9%.

Индекс потребительского доверия в США в мае уменьшился до 50,8 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это второй самый низкий показатель за все время наблюдений, отмечает Bloomberg. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 53,4 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу корректируются вверх после отката накануне на новостях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,35 за баррель (+1,3% и -2,4% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - $62,5 за баррель (+1,4% и -2,4% накануне).

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США. В начале недели нефтяные цены получили сильный импульс к росту на фоне новостей о том, что Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней.

Беспокойство относительно того, что торговая война между крупнейшими экономиками мира приведет к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители, оказывало негативное влияние на настроения участников рынка в последние месяцы.

Кроме того, Международное энергетическое агентство накануне символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году. Как сообщается в ежемесячном отчете МЭА, относительно прошлого года спрос вырастет на 741 тыс. баррелей в сутки. В апреле агентство прогнозировало прирост на уровне 726 тыс. б/с.

Накануне нефть подешевела на ожиданиях заключения соглашения между США и Ираном и последующей отмены санкций против иранского энергетического сектора. О том, что стороны близки к заключению сделки, в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+6,2%), МТС-банка (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) (+3,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+2,8%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,1%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,4%) в I квартале 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 15,5 млрд рублей, что на 19,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли в январе-марте текущего года на 13,1% - до 14,7 млрд рублей.

Компания HeadHunter (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+2,5%, до 3167 рублей) может выплатить своим акционерам промежуточные дивиденды за I полугодие, приводятся в отчетности слова CEO компании Дмитрия Сергиенкова. По его словам, дивиденды могут составить около 200 рублей/акция. Начиная с 2025 года компания планирует выплачивать дивиденды два раза в год.

Подешевели в пятницу бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-10,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-3,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-3,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,7%), "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (-2,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,24 млрд рублей (из них 23,2 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,86 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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