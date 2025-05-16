Курс пары рубль/юань будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Курс пары рубль/юань, скорее всего, будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Рубль на текущей неделе укрепился, несмотря на ухудшение ожиданий по геополитике и снижение цен на нефть, - пишут эксперты в комментарии. - Пара юань/рубль потеряла 0,6%, отступив ниже 11,2 руб./юань. Основным фактором укрепления рубля выступил слабый спрос на иностранные валюты со стороны импортеров. В рамках следующей недели ожидаем сохранения пары CNY/RUB в диапазоне 11-11,5 руб./юань с тяготением к его нижней границе".

Индекс RGBI, вместе с тем, перешел к консолидации у отметки 108 пунктов. Аналитики ПСБ сохраняют умеренно-позитивный долгосрочный взгляд на долговой рынок на фоне торможения инфляции и охлаждения экономики.

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