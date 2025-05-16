Бонды ГТЛК привлекательны для покупки - "БКС МИ"

Облигации АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выпусков 001Р-07 и 001Р-08 привлекательны для покупки, считают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Лизинговая госкомпания ГТЛК поддерживает транспортную отрасль РФ. Выпуски компании 001Р-07 и 001Р-08 с фиксированным купоном предлагают доходность (YTM) 23,7-24,1% на 1,7-2,2 года. Потенциальный доход может составить 27% за год - привлекательно", - пишут эксперты в комментарии.

Аналитики отмечают следующие факторы привлекательности бумаг компании:

- Компания занимает 1-е место по объему портфеля с долей 20% на рынке лизинга.

- Топ-7 лизингополучателей обеспечивают около 44% от портфеля. Высокие доли 16% и 13% у одного из крупнейших ж/д операторов и крупнейшего воздушного перевозчика.

- Высокая достаточность капитала: даже с учетом потенциального недорезервирования лучше, чем у Сбера.

- РФ как 100%-ный акционер оказывает очень сильную поддержку. Кейс Роснано подтверждает безусловную поддержку государства.

- Облигации ГТЛК привлекательны с YTM около 24%, потенциальный доход может составить 27% за год.

На взгляд экспертов, основным риском может выступить продолжительное падение ставок на аренду полувагонов. Пока падение ставок на 30% сохраняет денежный поток ГТЛК на приемлемом уровне.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.