S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5870-5980п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5870-5980 пунктов в пятницу, прогнозируется умеренный уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова.

"Ввиду сохраняющейся неопределенности в отношении внешнеторговой политики США инвесторы проявляют осторожность. В эту пятницу выйдет блок важных макроданных, которые способны повлиять на динамику рынков. На предстоящую сессию прогнозируем умеренный уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5870-5980 пунктов", - пишет эксперт.

С технической точки зрения S&P 500, по оценке аналитика, сохраняет склонность к росту - ситуация находится под контролем "быков". "Впрочем, индикатор RSI приближается к зоне перекупленности, что указывает на возможность краткосрочной паузы в восходящей динамике, - указывает Жаманов. - Ближайший уровень сопротивления для индекса широкого рынка - 6000 пунктов. Поддержки расположены на отметках 5785 и 5870 пунктов".

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