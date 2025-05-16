Рубль днем немного опускается в паре с юанем в ожидании новостей о российско-украинских переговорах

Москва. 16 мая. Китайский юань немного повышается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет в ожидании новостей о российско-украинских переговорах в Стамбуле. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1645 руб., что на 4,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 52 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,98 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 94 копейки, до 90,83 руб./EUR1.

Рубль может попытаться перейти к укреплению по отношению к юаню в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Позитивом для него может стать встреча делегаций России и Украины в Турции.

Плюс к этому, отмечает Зварич, на фоне высоких ставок в экономике продолжает наблюдаться слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, что также играет на стороне рубля.

При этом, указывает аналитик ПСБ, в ходе сессии основное внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях с переговоров, что может способствовать росту волатильности.

"В сложившихся обстоятельствах в пятницу ожидаем продолжение движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб./юань. Однако при появлении позитивных новостей из Турции китайская валюта может отступить в район 10,8-11 руб./юань", - пишет эксперт в обзоре банка.

Российско-украинские переговоры стартовали в президентском дворце Долмабахче в Стамбуле.

Кадры встречи делегаций России и Украины продемонстрировал телеканал "Россия 24" (ВГТРК). На встрече также присутствуют представители Турции, в том числе глава МИД Хакан Фидан.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.

Прямые переговоры представителей РФ и Украины должны были стартовать накануне, 15 мая, однако так и не начались.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "Да, это возможно", - сказал Трамп в пятницу американским журналистам на борту своего самолета, отвечая на вопрос о том, может ли он созвониться с президентом РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп в пятницу заявил, что надеется договориться с Путиным по урегулированию ситуации на Украине, но не исключает того, что этого достичь не удастся.

"Нам нужно встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, что мы решим эту проблему, а возможно, нет. Как минимум у нас будет ясность (насчет того, возможно ли урегулирование - ИФ)", - сказал Трамп на борту самолета журналистам после вылета из ОАЭ. "И если мы не найдем решение, то будет очень интересно", - добавил он.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, необходима, но требует длительной напряженной подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг он говорил, что никакой подготовки встречи президентов РФ и США на ближайшие дни пока не ведется, вопрос в предметном плане не поднимался.

Нефть продолжает дорожать днем в пятницу, и вероятно, завершит неделю в плюсе.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,67 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,18%, до $61,73 за баррель.

Накануне контракты на Brent и WTI подешевели более чем на 2% на фоне роста ожиданий заключения соглашения между США и Ираном и последующей отмены санкций против иранского энергетического сектора. О том, что стороны близки к заключению сделки, в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

Между тем поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США. В начале недели нефтяные цены получили сильный импульс к росту со стороны новостей о том, что Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Беспокойство о том, что торговая война между крупнейшими экономиками мира приведет к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители, оказывало негативное влияние на настроения участников рынка в последние месяцы.