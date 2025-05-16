"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив акций ЕвроТранса

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "ЕвроТранса" и целевую цену на уровне 200 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 61%, сообщается в обзоре ивесткомпании.

В 2025 году руководство "ЕвроТранса" ожидает снижения темпов роста выручки и EBITDA во всех сегментах компании, но прирост, тем не менее, прогнозируется достаточно высокий, отмечается в обзоре. Выручка, согласно прогнозам менеджмента, вырастет на 9% г/г (против 47% по итогам 2024 г.), а EBITDA - на 21% (против 38% в 2024 году).

"Озвученные 14,19 руб./акц. дивидендов за IV квартал 2024 года оказались незначительно ниже ранее объявленных 15 руб./акц., по-прежнему дают высокую дивдоходность в 11%, - пишут эксперты Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Высокие дивиденды по итогам 2024 года подкреплены сильным профилем роста ключевых сегментов, который позволит компании продемонстрировать одну из самых высоких дивдоходностей среди всех публичных компаний на российском рынке в ближайшие 12 месяцев".

Дивидендные выплаты по итогам 2025 года также настраивают аналитиков на оптимизм - рост дивидендов в 1К25 на 20%. Опыт 2024 года. показывает, что дивиденды увеличиваются в размере от I к IV кварталу.

Акции компании привлекательны и имеют существенный потенциал роста, считают стратеги инвесткомпании.

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