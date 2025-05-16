ПСБ сохраняет прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 5138 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне 5138 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Екатерины Крыловой.

Компания отчиталась за первый квартал 2025 года по МСФО, все показатели оказались на уровне консенсус-прогноза, констатирует аналитик.

"Положительно смотрим на компанию, отмечаем высокую рентабельность бизнеса, отрицательную долговую нагрузку (есть небольшой "короткий" долг), что делает ее бизнес устойчивым к периоду высоких ставок в стране. HeadHunter сочетает в себе как высокомаржинальную историю роста, так и неплохие дивидендные перспективы: компания сообщила, что за 1П25 ожидает промежуточный дивиденд в размере 200 руб./акцию (доходность - 6,4%)", - пишет Крылова в обзоре.

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