S&P 500 может протестировать 6000п на следующей неделе - БКС Экспресс

Индекс S&P 500 может протестировать снизу вверх уровень в 6000 пунктов на следующей неделе, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Фондовые индексы США быстро завершили локальную коррекцию и в четверг обновили максимумы начала весны. Бенчмарк S&P 500 ожидаемо двигается в направлении 6000 пунктов. Утренние фьючерсы стабильны, торговый период завершится на подъеме, что технически сильно, - указывает эксперт. - Уже на будущей неделе может быть протестировано круглое сопротивление. Биржевой оптимизм поддерживается фактором послабления по торговым тарифам".

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