Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно в четверг

Dow Jones и S&P 500 умеренно выросли в четверг, Nasdaq слабо снизился. Фондовые индексы Китая и Японии снижаются в пятницу. Цены на нефть повышаются в пятницу утром, Brent торгуется по $64,8 за баррель.

Американские фондовые индексы закрылись с разнонаправленными изменениями в четверг, инвесторы оценивали новости корпоративного сектора и макроэкономические статданные.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем не прогнозировали изменения показателя. В марте, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,7%, а не на 1,4%, как было объявлено ранее.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе составило 229 тыс., как и неделей ранее, что совпало с ожиданиями рынка.

Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае снизился до минус 9,2 пункта по сравнению с минус 8,1 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс опустится до минус 10 пунктов, согласно результатам опроса Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое снижение показателя с октября 2023 года и самое значительное за пять лет (с апреля 2020 года). Падение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

"Если вы ждете стагфляции, эти данные не подтверждают ваши ожидания, - сказал Джейми Кокс из Harris Financial Group. - Рост экономики замедляется, однако тренд на дезинфляцию никуда не делся".

Также председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предупредил о рисках шоков предложения и волатильной инфляции и дал сигнал о том, что процентные ставки останутся повышенными.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подешевели на 0,5%. Крупнейший в Штатах ритейлер увеличил выручку на 2,5% в первом финансовом квартале и сократил чистую прибыль на 12%, при этом подтвердив прогнозы на текущий фингод.

Цена бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH) упала почти на 11% на сообщении, что министерство юстиции США проводит уголовное расследование в отношении компании, касающееся практик работы со страховой программой Medicare Advantage.

Производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. (SPB: DE) во втором финквартале снизил чистую прибыль на 24% и выручку на 16%, при этом прибыль превысила прогнозы рынка. Капитализация компании увеличилась на 3,8%.

Американский оператор сети магазинов спортивных товаров Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) покупает конкурирующую Foot Locker Inc. (SPB: FL) за $2,4 млрд. Акции Foot Locker взлетели в цене почти на 86%, бумаги Dick''s подешевели на 14,5%.

Рыночная стоимость Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) поднялась на 4,9%. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32%, выручку - на 11%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,65% и составил 43222,75 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 0,41% - до 5916,93 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,18% и составил 19112,32 пункта.

Фондовые индексы Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются в ходе торгов в пятницу, тогда как рынки акций Южной Кореи и Австралии демонстрируют позитивную динамику.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшилось на 0,1%. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали слабые статданные.

ВВП Японии в первом квартале 2025 года уменьшился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным. Это первое снижение за год.

Средний прогноз аналитиков предполагал менее значительно сокращение - на 0,1%, сообщает Trading Economics.

Лидером падения выступают акции почтовой службы Japan Post и рекрутинговой компании Recruit Holdings, подешевевшие на 4,1%.

Котировки бумаг технологических компаний снижаются, в том числе Advantest - на 1,3%, Tokyo Electron - на 2,4%, Screen Holdings - на 3,8%, Renesas Electronics - на 2,7%, Lasertec Corp. - на 2,1%, Disco Corp. - на 1,9%, SoftBank Group - на 0,7%.

Кроме того, опустилась цена акций таких крупных компаний, как Sony - на 2,8%, Resona - на 3,7%, Toyota Motor - на 0,4%.

Между тем стоимость ритейлера J. Front Retailing взлетела на 16,4%. Акции другого представителя розничной торговли Fast Retailing дорожают на 1,2%, автомобильной Nissan Motor - на 4,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Наиболее существенное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 4,3%, Hang Seng Bank - на 3,2%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,1%.

Alibaba в январе-марте увеличил выручку на 7%, однако она оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Разработчик видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES) увеличил чистую прибыль в первом квартале на 34,9%, выручку - на 7,4%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий рынка. Котировки бумаг компании подскочили на 12,9%.

Также прибавляют в цене акции автопроизводителей BYD и Li Auto (SPB: LI) - на 3,1% и 1,8% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 0,2%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 0,9%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 1,1%, сталелитейной Posco - на 1,4%.

Между тем стоимость чипмейкера SK Hynix выросла на 2,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,9%.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу после заметного снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $64,8 за баррель, что на $0,27 (0,42%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,56 (2,36%), до $64,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,26 (0,42%), до $61,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,53 (2,42%), до $61,62 за баррель.

Падению нефтяных цен в четверг способствовали растущие ожидания заключения соглашения между США и Ираном, которое может повлечь за собой отмену санкций против иранского энергетического сектора и увеличение предложения нефти на рынке. О том, что стороны близки к заключению сделки, в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

"Немедленное снятие санкций после заключения ядерной сделки высвободит на мировой рынок дополнительно 800 тыс. баррелей иранской нефти", - отметил аналитик SEB Оле Хвалбю.

Поддержу котировкам фьючерсов на нефть оказывают надежды на нормализацию торговых отношений между США и Китаем. Страны договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней и продолжат вести переговоры. Опасения того, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители оказывали негативное влияние на настроения участников рынка последние месяцы.