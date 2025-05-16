Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 16 мая. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно возобновления в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров, первая встреча в рамках которых намечена на утро пятницы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,141 руб. (+2,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,67 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль может попытаться перейти к укреплению по отношению к юаню на старте торгов в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Позитивом для рубля может стать встреча делегаций России и Украины в Турции.

Плюс к этому, отмечает Зварич, на фоне высоких ставок в экономике продолжает наблюдаться слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, что также играет на стороне рубля.

При этом, указывает аналитик ПСБ, в ходе сессии основное внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях с переговоров, что может способствовать росту волатильности.

"В сложившихся обстоятельствах в пятницу ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. Однако при появлении позитивных новостей из Турции китайская валюта может отступить в район 10,8-11 руб.", - пишет эксперт в обзоре.

Две трехсторонние встречи запланированы в пятницу в рамках мирных переговоров по Украине в Стамбуле, сообщили турецкие СМИ. Трехсторонняя встреча Турция-США-Украина состоится в резиденции президента Долмабахче в 10:45. Встреча Турция-Россия-Украина состоится в 12:30, пишут СМИ со ссылкой на турецкие источники.

Накануне поздно вечером глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил российским журналистам: "Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу".

Прямые переговоры представителей РФ и Украины должны были стартовать в президентском дворце Долмабахче в четверг, 15 мая, однако так и не начались. Президент РФ Владимир Путин в минувшее воскресенье предложил возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры с Украиной, прерванные в 2022 году.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с президентом России Путиным, сообщило агентство Bloomberg. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - приводит агентство слова Трампа о решении украинского кризиса.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов РФ и США на ближайшие дни пока не ведется, вопрос в предметном плане не поднимался.

Цены на нефть продолжили снижение утром в пятницу после заметного уменьшения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск составляет $64,41 за баррель, что на 0,19% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,23%, до $61,47 за баррель.

Падению нефтяных цен в четверг способствовали растущие ожидания заключения соглашения между США и Ираном, которое может повлечь за собой отмену санкций против иранского энергетического сектора и увеличение предложения нефти на рынке. О том, что стороны близки к заключению сделки, в четверг заявил президент США Трамп.

Поддержу котировкам фьючерсов на нефть продолжают оказывать надежды на нормализацию торговых отношений между США и Китаем. Страны договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней и продолжат вести переговоры. Опасения того, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители, оказывали негативное влияние на настроения участников рынка в последние месяцы.