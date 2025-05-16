Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов переговоров в Стамбуле

Москва. 16 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании итогов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле; ситуация на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, неоднозначная и также не дает четких сигналов для движения в ту или иную сторону, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским 15 мая прибыла в Стамбул для проведения переговоров с представителями Украины. Однако переговоры российской и украинской делегаций в четверг не состоялись и были перенесены на пятницу. Россия будет ждать представителей Украины для переговоров в пятницу с 10:00, заявил Мединский. "Завтра с утра, буквально с 10 утра мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, президент РФ Владимир Путин предложил в минувшее воскресенье.

Представитель администрации президента США примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Завтра я встречусь с министром иностранных дел (Турции Хаканом - ИФ) Фиданом и украинской делегацией. (...) Кто-то из нашей команды будет участвовать в переговорах с Россией. Они направили сюда группу более низкого уровня", - сказал Рубио журналистам в четверг.

При этом Рубио сообщил, что у него нет "больших ожиданий" от предстоящих переговоров. "И, честно говоря, на данный момент, я думаю, совершенно очевидно, что единственный способ добиться прорыва - это переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным", - сказал глава Госдепа.

"Учитывая все, что мы знаем, после нескольких месяцев работы над этим, ничего не произойдет, пока президент Трамп не сядет за стол переговоров напротив Владимира Путина", - сказал Рубио в интервью Fox News. Он добавил: "Я пока не знаю, когда и где это произойдет, но на данный момент это действительно единственный шанс".

Американские фондовые индексы закрылись с разнонаправленными изменениями в четверг, инвесторы оценивали новости корпоративного сектора и макроэкономические статданные. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем не прогнозировали изменения показателя. В марте, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,7%, а не на 1,4%, как было объявлено ранее.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе составило 229 тыс., как и неделей ранее, что совпало с ожиданиями рынка. Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае снизился до минус 9,2 пункта по сравнению с минус 8,1 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс опустится до минус 10 пунктов, согласно результатам опроса Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое снижение показателя с октября 2023 года и самое значительное за пять лет (с апреля 2020 года). Падение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

В свою очередь председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предупредил о рисках шоков предложения и волатильной инфляции и дал сигнал о том, что процентные ставки останутся повышенными.

Фондовые индексы Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются в ходе торгов в пятницу, тогда как рынки акций Южной Кореи и Австралии демонстрируют позитивную динамику. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшилось на 0,1%. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали слабые статданные. ВВП Японии в I квартале 2025 года уменьшился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным. Это первое снижение за год. Средний прогноз аналитиков предполагал менее значительно сокращение - на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в пятницу утром после заметного падения накануне. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,45 за баррель, что всего на 0,12% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты снизились в цене на 2,36%, до $64,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,11%, до $61,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 2,42%, до $61,62 за баррель.

Падению нефтяных цен в четверг способствовали растущие ожидания заключения соглашения между США и Ираном, которое может повлечь за собой отмену санкций против иранского энергетического сектора и увеличение предложения нефти на рынке. О том, что стороны близки к заключению сделки, в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

В то же время некоторую поддержу котировкам фьючерсов на нефть оказывают надежды на нормализацию торговых отношений между США и Китаем. Страны договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней и продолжат вести переговоры. Опасения того, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители, оказывали негативное влияние на настроения участников рынка последние месяцы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,807 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,532 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 мая снизился всего на 0,08% и составил 111,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 1058,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,73%), "Автодор-003Р-01" (+0,55%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1%), "РЖД-001P-05R" (-0,71%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,52%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МТС-банк (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) завершил размещение облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1 год 3 месяца (450 дней) объемом 3 млрд рублей, которое продолжалось с 30 апреля. Сбор заявок на выпуск прошел 28 апреля. Ставка купона была установлена на уровне 24% годовых, по выпуску будет предусмотрена выплата одного купона продолжительностью 450 дней.

ООО "Роял капитал" завершило размещение 3-летних облигаций с call-опционом через 2 года серии БО-02 объемом 150 млн рублей, которое продолжалось с 10 апреля. Сбор заявок на выпуск прошел 7 апреля. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 31% годовых до погашения.

АО "Рольф" 28 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух 2-летних выпусков облигаций серий 001P-08 и 001P-09 совокупным объемом 1 млрд рублей. По выпуску серии 001P-08 купоны будут ежемесячными и фиксированными на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,71% годовых. Купоны по выпуску серии 001P-09 будут ежемесячными и переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 600 базисных пунктов. Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня. Флоатер будет доступен квалифицированным инвесторам, выпуск с фиксированными купонами - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) 2 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, ставка 1-го купона будет рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок, плюс премия не выше 2,5%. Ставки 2-24 купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 18-го купона облигаций серии 005P-02Р на уровне 21% годовых. Банк в августе 2024 года завершил размещение выпуска номинальным объемом 25 млрд рублей, реализовав 50,79% займа на 12,7 млрд рублей. Размещение эмиссии со сроком обращения 3,5 года проходило с 20 декабря 2023 года. Купоны по займу ежемесячные и переменные, размер процентной ставки равен значению ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого купона.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии 002P-04R на уровне 9,85% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 8,2 млрд рублей был размещен в мае 2022 года. Ставка текущего квартального купона - 15% годовых. По выпуску 29 мая предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к оферте - с 20 по 26 мая.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) установил ставку 25-27-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 18,75% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года (с учетом досрочных погашений объем на текущий момент составляет 9,924 млрд рублей). Ставка текущего квартального купона - 15% годовых. По выпуску 27 мая предстоит исполнение оферты.

ПАО "МОЭК" выкупило по оферте 718 тыс. 927 облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала, или 14,4% эмиссии. Компания разместила 6-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в ноябре 2019 года (с погашением в ноябре 2025 года) по ставке 6,8% годовых. Ставка 12-го купона установлена на уровне 22% годовых.

ХК "Металлоинвест" приняла решение 29 мая досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-10 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 10-го купонного периода. Десятилетний выпуск с погашением в мае 2030 года был размещен в июне 2020 года по ставке полугодового купона 5,7% годовых до оферты с исполнением 3 июня 2025 года. Оферту эмитент заменил на call-опцион.