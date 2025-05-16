"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Alibaba

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ADS Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне $155 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Прогнозная стоимость акций эмитента (торгуются на Гонконгской фондовой бирже), каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, составляет 150,6 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует рейтингу "покупать", указывает эксперт.

"Вышедшая квартальная отчетность компании выглядит смешанно. С одной стороны, маржинальность Alibaba перешла к восстановлению, с другой - генерация свободного денежного потока и, как следствие, объем программы buyback заметно снизились. В то же время рост капитальных затрат, который вызвал снижение FCF, связан с плановым увеличением инвестиций в развитие облачного направления и связанных с ИИ технологий, что соотносится со стратегией компании, - пишет Кауфман в обзоре. - На наш взгляд, Alibaba остается ставкой на рост рынка ИИ и при этом имеет умеренную оценку - прогнозный EV/EBITDAсоставляет 8,4".

Ключевой риск для компании, указывает аналитик "Финама" - возможность замедления темпов роста китайской экономики и дефляции. Кроме того, на акции негативно могут повлиять возобновление регуляторного давления, конкуренция со стороны JD.com Inc. и Pinduoduo и торговые войны с США.

Alibaba - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, эмитент включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы.

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